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أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات
أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات
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أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات

فن و منوعات

2026-10-02 | 07:24
أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات
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Aljadeed
أفرا ساراتش أوغلو تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل نتيجة فحص المخدرات

خرجت الممثلة التركية أفرا ساراتش أوغلو عن صمتها بعد تداول نتائج الفحوص المخبرية التي خضعت لها ضمن التحقيق المرتبط بتعاطي المواد المخدرة، موضحة للمرة الأولى تفاصيل النتيجة التي أثارت جدلاً واسعاً في تركيا.

ونشرت أفرا بياناً عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، أكدت فيه أنها فضّلت انتظار إدراج تقرير الطب الشرعي في ملف التحقيق قبل الإدلاء بأي تعليق، مشيرة إلى أنها أرادت توضيح موقفها بشكل كامل وواضح أمام الجمهور.

وأوضحت نجمة "طائر الرفراف" أنها عادت إلى تركيا بإرادتها فور علمها بالإجراءات المتخذة، بعدما كانت خارج البلاد، مؤكدة تعاونها مع الجهات القضائية منذ بداية التحقيق.

كما أشارت إلى أن عمليات التفتيش التي أُجريت في منزلها خلال فترة وجودها في الخارج لم تؤدِ، بحسب روايتها، إلى العثور على أي مواد مخدرة أو أدلة تشير إلى ارتكاب مخالفة.

وتطرقت أفرا إلى نتيجة تحليل الشعر التي أثارت الجدل، بعدما أظهرت وجود أثر لمادة مخدرة، مؤكدة أنها تفاجأت بالنتيجة، ومشيرة إلى أنها استشارت مختصين أبلغوها بأن الشعر قد يتأثر بعوامل خارجية وبالتعرض غير المباشر في الأماكن المزدحمة والفعاليات العامة.

في المقابل، شددت الممثلة التركية على أن نتائج تحاليل الدم والبول جاءت سلبية، معتبرة أن هذه النتائج تدعم موقفها الرافض لأي اتهام بتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت أفرا في بيانها رفضها الكامل لاستخدام هذه المواد، مشددة على أنها لم تكن جزءاً من حياتها ولن تكون كذلك في المستقبل.

وجاء توضيحها بعد تقارير إعلامية تركية تحدثت عن ظهور أثر للكوكايين في عينة الشعر التي خضعت للفحص، ضمن التحقيق الذي شمل عدداً من الأسماء المعروفة في مجالات الفن والإعلام والرياضة.

وفي ختام بيانها، شكرت أفرا الجهات القضائية وفرق الدرك في إسطنبول على طريقة التعامل معها خلال الإجراءات، كما وجهت رسالة امتنان إلى جمهورها وكل من دعمها ووثق بها خلال الفترة الماضية.

 

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