مجدي الهواري يكشف من هو خطيب ابنته مريم ورسالة خاصة لها

وشارك الهواري متابعيه عبر حسابه على مجموعة من الصور واللقطات من حفل الخطوبة، معبّراً عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة، ومشيراً إلى أن فرحته كانت أكبر من أن يصفها بالكلمات، فاختار أن الصور جانباً من مشاعره.

وكشف مجدي الهواري أن يعرف ابنته مريم منذ سنوات الدراسة، كما تجمعه علاقة صداقة قديمة بأشقائها، مشيداً بأخلاقه وعلاقته الجيدة بالعائلة.

ولم يخفِ الهواري تأثره برؤية ابنته تدخل مرحلة من حياتها، مؤكداً أن سعادته لم تكن مرتبطة بالخطوبة فقط، بل أيضاً باجتماع أفراد العائلة ورؤية مريم سعيدة ومحاطة بأقرب الناس إليها.

ووجّه الهواري رسالة مؤثرة إلى ابنته، عبّر فيها عن فخره بها وسعادته بالخطوة الجديدة التي بدأت بها، مستعيداً ذكرياته معها منذ طفولتها وحتى لحظة خطوبتها.

وشهدت المناسبة حضور والدتها الفنانة غادة عادل، التي شاركت ابنتها هذه اللحظة الخاصة، في عائلي لفت أنظار المتابعين، خصوصاً مع ظهور أفراد الأسرة مجتمعين في المناسبة.

وتُعد مريم الابنة الوحيدة لغادة عادل ومجدي الهواري، إلى جانب أبنائهما الأربعة ومحمد وحمزة وعز الدين.

ورغم انفصال غادة عادل ومجدي الهواري طويلة من الزواج، حافظ على علاقة قائمة على التواصل ودعم أبنائهما، وحرصا على التواجد معاً في المناسبات العائلية المهمة.

وانتشرت صور الخطوبة بشكل واسع عبر ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي قدّم التهاني لمريم وكريم وتمنى لهما حياة سعيدة.