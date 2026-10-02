أيام قاسية يعيشها سعد لمجرد في فرنسا.. ومحاميه يكشف تفاصيل مقلقة

وكشف المحامي وديع الحماموشي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن لمجرد، تفاصيل عن وضعه داخل السجن، موضحاً أنه زاره أخيراً ولاحظ مدى تأثره الكبير بالحكم الأخير، سواء من الناحية النفسية أو الصحية.

وأشار الحماموشي، في تصريحات لموقع Le360 ، إلى أن سجن فرين يُعد من السجون الصعبة في ، لافتاً إلى أن سعد يمر بأيام قاسية ويعاني من تداعيات صحية لم يكشف تفاصيلها، إلى جانب نفسية متدهورة نتيجة الحكم الصادر بحقه.

وبحسب محاميه، لا يزال لمجرد يجد صعوبة في استيعاب قرار المحكمة، خصوصاً أن فريق الدفاع كان يرى أنه قدّم خلال مرحلة معطيات كان من الممكن، من وجهة نظره، أن تؤثر في مسار القضية.

وكشف الحماموشي أن الحالة النفسية للفنان المغربي تأثرت بشكل كبير خلال وجوده داخل السجن، مشيراً إلى أن الحديث معه عن دعم جمهوره في كان من الأمور القليلة التي رفعت من معنوياته خلال الزيارة.

في المقابل، يستعد فريق الدفاع لفتح فصل قانوني جديد في القضية، من خلال الطعن بالحكم أمام ، مع الاستمرار في التمسك ببراءة لمجرد والاعتراض على عدد من النقاط المرتبطة بتقييم الأدلة والشهادات.

ويستند الدفاع، بحسب تصريحات الحماموشي، إلى عناصر من بينها قضية ابتزاز منفصلة، إضافة إلى مراسلات سابقة يرى أنها قد تطرح علامات استفهام حول بعض تفاصيل الملف، وهي نقاط يسعى المحامون إلى إعادة طرحها ضمن المسار القضائي المقبل.

وكانت في فال دو قد أصدرت، في 26 سبتمبر/أيلول، حكماً بسجن 10 سنوات في القضية المرتبطة بلورا بريول، والتي تعود وقائعها إلى العام 2016 في .

وجاء الحكم الجديد بعقوبة أشد من الحكم الأول الصادر عام 2023، والذي قضى بسجنه ست سنوات، ليقرر لمجرد وفريق دفاعه مواصلة الإجراءات القانونية والطعن بالقرار أمام أعلى جهة قضائية مختصة.