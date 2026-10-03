اليسا تبهر جمهور الكويت.. ليلة استثنائية وأجواء حماسية

تصدرت الفنانة إليسا اهتمام الجمهور على ، عقب الحفل الغنائي الذي أحيته مساء الجمعة في الكويت، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير مع أغنياتها وإطلالتها على المسرح.



وشاركت إليسا متابعيها عبر حسابها على منصة «إكس» صورة من إطلالتها خلال الأمسية، معبرة عن سعادتها بالأجواء التي عاشتها مع الجمهور ، وكتبت: «الكويت… لا توجد كلمات تصف مدى روعة هذه الليلة! لا تُنسى حقًا. شكرًا لكم».



وظهرت إليسا خلال الحفل بفستان طويل باللون البيج المائل إلى الشامبين، تميز بخامته اللامعة وقصته الانسيابية. وجاء التصميم مكشوف الكتفين مع أكمام طويلة، فيما حملت منطقة تفاصيل ناعمة عند المنتصف، وانسدل الفستان بقصة مستقيمة حتى .



وأكملت الفنانة إطلالتها بشعر طويل منسدل مع فرق جانبي، ومكياج بدرجات ترابية أبرز ملامحها، إلى جانب أقراط لافتة أضافت لمسة أنيقة إلى إطلالتها.



ولم يقتصر تفاعل الجمهور على إطلالة إليسا، إذ وجهت خلال الحفل رسالة إلى الحاضرين، أعربت فيها عن أمنياتها للكويت والدول بالأمان والفرح، وقالت: «الله يحمي الكويت وكل ، وإن شاء الله نضل على طول مبسوطين لأن بنستحق الفرح».



وافتتحت إليسا الأمسية بأغنية «حكايتي معاك»، قبل أن تقدم مجموعة من أبرز أعمالها التي ردد الجمهور كلماتها معها وسط أجواء حماسية.