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اليسا تبهر جمهور الكويت.. ليلة استثنائية وأجواء حماسية
اليسا تبهر جمهور الكويت.. ليلة استثنائية وأجواء حماسية
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اليسا تبهر جمهور الكويت.. ليلة استثنائية وأجواء حماسية

فن و منوعات

2026-10-03 | 04:30
اليسا تبهر جمهور الكويت.. ليلة استثنائية وأجواء حماسية
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Aljadeed
اليسا تبهر جمهور الكويت.. ليلة استثنائية وأجواء حماسية

تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحفل الغنائي الذي أحيته مساء الجمعة في الكويت، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير مع أغنياتها وإطلالتها على المسرح.

وشاركت إليسا متابعيها عبر حسابها على منصة «إكس» صورة من إطلالتها خلال الأمسية، معبرة عن سعادتها بالأجواء التي عاشتها مع الجمهور الكويتي، وكتبت: «الكويت… لا توجد كلمات تصف مدى روعة هذه الليلة! لا تُنسى حقًا. شكرًا لكم».

وظهرت إليسا خلال الحفل بفستان طويل باللون البيج المائل إلى الشامبين، تميز بخامته اللامعة وقصته الانسيابية. وجاء التصميم مكشوف الكتفين مع أكمام طويلة، فيما حملت منطقة الصدر تفاصيل ناعمة عند المنتصف، وانسدل الفستان بقصة مستقيمة حتى الأرض.

وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بشعر طويل منسدل مع فرق جانبي، ومكياج بدرجات ترابية أبرز ملامحها، إلى جانب أقراط لافتة أضافت لمسة أنيقة إلى إطلالتها.

ولم يقتصر تفاعل الجمهور على إطلالة إليسا، إذ وجهت خلال الحفل رسالة إلى الحاضرين، أعربت فيها عن أمنياتها للكويت والدول العربية بالأمان والفرح، وقالت: «الله يحمي الكويت وكل العالم العربي، وإن شاء الله نضل على طول مبسوطين لأن بنستحق الفرح».

وافتتحت إليسا الأمسية بأغنية «حكايتي معاك»، قبل أن تقدم مجموعة من أبرز أعمالها التي ردد الجمهور كلماتها معها وسط أجواء حماسية.

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