المستشار تركي آل الشيخ يشوق جمهور فضل شاكر لمفاجأة فنية مرتقبة

حمّس المستشار آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، جمهور الفنان اللبناني فضل شاكر، بعدما نشر عبر حساباته على اسم الفنان مرفقًا برمز الساعة الرملية، من دون تفاصيل إضافية حول ما يستعد للإعلان عنه.







وتوزعت توقعات المتابعين بين احتمال الإعلان عن حفل لفضل شاكر ضمن الموسم، في خطوة قد تعيده إلى إحياء الحفلات بعد غياب طويل، وبين ترقب أعمال غنائية أو مشروع فني مرتقب يجمعه بفعاليات هيئة الترفيه .



ورغم الحماس التي أحدثها منشور آل الشيخ، لم يُكشف حتى الآن عن طبيعة المفاجأة أو موعد الإعلان الرسمي عنها، ما أبقى الجمهور في حالة ترقب لما سيُعلن خلال الفترة المقبلة.

المنشور المقتضب فتح باب التكهنات على نطاق واسع بين جمهور فضل شاكر، خصوصًا مع اقتراب انطلاق فعاليات «موسم الرياض» 2026/2027، المقرر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتوزعت توقعات المتابعين بين احتمال الإعلان عن حفل لفضل شاكر ضمن الموسم، في خطوة قد تعيده إلى إحياء الحفلات بعد غياب طويل، وبين ترقب أعمال غنائية أو مشروع فني مرتقب يجمعه بفعاليات هيئة الترفيه .ورغم الحماس التي أحدثها منشور آل الشيخ، لم يُكشف حتى الآن عن طبيعة المفاجأة أو موعد الإعلان الرسمي عنها، ما أبقى الجمهور في حالة ترقب لما سيُعلن خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التفاعل بالتزامن مع تطورات قضائية تخص فضل شاكر، إذ من المقرر أن يمثل أمام المحكمة العسكرية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن ملفات تتعلق باتهامات سبق أن وُجهت إليه.



وكانت المحكمة العسكرية قد أخلت سبيله في 8 يوليو/ تموز الماضي بكفالة مالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية، مع رفع منع السفر عنه، في وقت شهدت فيه قضاياه سلسلة تطورات قضائية خلال الأشهر الماضية.



كما كان قد صدر قرار ببراءته من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود أمام محكمة جنايات في مايو/ أيار الماضي.



وبين انتظار إعلان محتمل عن مشاركة فضل شاكر في «موسم الرياض» أو الكشف عن عمل فني جديد، يبقى منشور تركي آل الشيخ الوحيدة المعلنة حتى الآن، فيما يترقب الجمهور تفاصيل المفاجأة التي لمح إليها.