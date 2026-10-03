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المستشار تركي آل الشيخ يشوق جمهور فضل شاكر لمفاجأة فنية مرتقبة
المستشار تركي آل الشيخ يشوق جمهور فضل شاكر لمفاجأة فنية مرتقبة
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المستشار تركي آل الشيخ يشوق جمهور فضل شاكر لمفاجأة فنية مرتقبة

فن و منوعات

2026-10-03 | 04:33
المستشار تركي آل الشيخ يشوق جمهور فضل شاكر لمفاجأة فنية مرتقبة
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Aljadeed
المستشار تركي آل الشيخ يشوق جمهور فضل شاكر لمفاجأة فنية مرتقبة

حمّس المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، جمهور الفنان اللبناني فضل شاكر، بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اسم الفنان مرفقًا برمز الساعة الرملية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ما يستعد للإعلان عنه.

المنشور المقتضب فتح باب التكهنات على نطاق واسع بين جمهور فضل شاكر، خصوصًا مع اقتراب انطلاق فعاليات «موسم الرياض» 2026/2027، المقرر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوزعت توقعات المتابعين بين احتمال الإعلان عن حفل لفضل شاكر ضمن الموسم، في خطوة قد تعيده إلى إحياء الحفلات بعد غياب طويل، وبين ترقب الكشف عن أعمال غنائية جديدة أو مشروع فني مرتقب يجمعه بفعاليات هيئة الترفيه السعودية.

ورغم حالة الحماس التي أحدثها منشور تركي آل الشيخ، لم يُكشف حتى الآن عن طبيعة المفاجأة أو موعد الإعلان الرسمي عنها، ما أبقى الجمهور في حالة ترقب لما سيُعلن خلال الفترة المقبلة.
هل سيغني فضل شاكر في افتتاح "موسم الرياض"؟
 
ويأتي هذا التفاعل بالتزامن مع تطورات قضائية تخص فضل شاكر، إذ من المقرر أن يمثل أمام المحكمة العسكرية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن ملفات تتعلق باتهامات سبق أن وُجهت إليه.

وكانت المحكمة العسكرية قد أخلت سبيله في 8 يوليو/ تموز الماضي بكفالة مالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية، مع رفع منع السفر عنه، في وقت شهدت فيه قضاياه سلسلة تطورات قضائية خلال الأشهر الماضية.

كما كان قد صدر قرار ببراءته من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود أمام محكمة جنايات بيروت في مايو/ أيار الماضي.

وبين انتظار إعلان محتمل عن مشاركة فضل شاكر في «موسم الرياض» أو الكشف عن عمل فني جديد، يبقى منشور تركي آل الشيخ الرسالة الوحيدة المعلنة حتى الآن، فيما يترقب الجمهور تفاصيل المفاجأة التي لمح إليها.

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