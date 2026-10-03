محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة "عالهيلا" بروح الفولكور العربيّ

طرح النجم محمّد عسّاف أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "عالهيلا" في عمل يستعيد روح الفولكلور العربيّ، ويُعيد تقديم مُفرداته وإيقاعاته بأسلوب موسيقيّ مُعاصر، مع الحفاظ على هويّة الأغنية الشعبيّة وخصوصيّتها.



"عالهيلا" من كلمات عصام وألحان الشب سامر وتوزيع وميكس وماسترينغ فادي جيجي، وهي من إنتاج شركة Platinum Records.



وقد تمّ إختيار عنوان "عالهيلا" إنطلاقاً من عبارة "عالهيلا الهيلا" وهي من الأهازيج الشعبيّة القديمة التي تُجسّد إحساساً بالفرح والإحتفال، والتي لطالما إرتبطت بالدبكات والأغاني التراثيّة، ومعروفة ببثّ الحماس وإشعال التفاعل بين الفنّان والجمهور...



تحتفي أغنية "عالهيلا" بجمال بنت العرب من خلال لهجة بيضاء وصور شعريّة مُستوحاة من التراث العربيّ، تنتقل بين مُفردات مثل الكحل والخيل والهيل والقمر والبحور، في مزيج موسيقيّ يُحاكي الجمهور بمُختلف فئاته، ويجمع بين أصالة الأغنية الشعبيّة وروح التوزيع الموسيقيّ المُعاصر.



وفي كلامه عن العمل قال النجم محمّد عسّاف:"أحببت أن أقدّم من خلال "عالهيلا" أغنية تحمل روحنا العربيّة، لكن بخلطة فنيّة قريبة من حمهور . أكثر ما جذبني في الأغنية هو الجمع بين مُفردات وصور من تراثنا مع موسيقى مُعاصرة من دون أن تفقد إحساسها الشعبيّ".

وأضاف:"أتمنّى أن تُعيد "عالهيلا" إلى الجمهور البعض من أجواء الفرح التي لطالما جسّدها الفولكور العربيّ".



وقد تمّ تصوير كليب"عالهيلا" في مزرعة خيول في الأردن تحت إدارة المخرج رأفت الطباخي، الذي إعتمد في رؤيته على أجواء الطبيعة والفروسيّة ليُترجم الحالة الرومنسيّة والشعبيّة التي تحملها الأغنية من خلال صورة تنسجم مع هويّتها العربيّة.



وبالتزامن مع طرح أغنية "عالهيلا"، يُواصل النجم محمّد عسّاف جولته الفنيّة في الولايات المُتّحدة الأميركيّة حيث يلتقي جمهوره من خلال سلسلة من الحفلات... على أن يُخصّص جزءاً من ريع هذه الحفلات لصالح مؤسّسات خيريّة وإنسانيّة تُعنى بمُساندة ودعم أهل غزّة، في مُبادرة تجمع بين حضوره الفنيّ وإلتزامه بدعم الإنسانيّة.