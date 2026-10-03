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نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي
نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي
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نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي

فن و منوعات

2026-10-03 | 04:50
نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي
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Aljadeed
نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي

أحيت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور، الذي شاركها أداء عدد من أشهر أغنياتها.

وخلال الحفل، حرصت نجوى على التفاعل مع الحاضرين، ودخلت معهم في حوار عفوي تطرقت خلاله، بطريقة طريفة، إلى الفروقات بين الرجال والنساء في التعبير عن المشاعر والحب.

وسألت نجوى جمهورها: «مين بيحب أكتر، الستات ولا الرجال؟»، قبل أن تعبّر عن رأيها في طريقة تعبير كل طرف عن مشاعره.

وقالت نجوى ممازحة: «الستات بتعبر عن شعور الآخر، مقصرين الشباب بحقنا»، مضيفة: «عادة الستات عندهم عطا كتير، كتير، كتير».

وتفاعل الجمهور مع حديث نجوى، التي عُرفت خلال الحفل بعفويتها وتواصلها المباشر مع الحاضرين، إلى جانب تقديمها باقة من أعمالها الغنائية التي أشعلت أجواء السهرة.

 
 

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