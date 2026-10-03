نجوى كرم تمازح الرجال خلال حفلها في دبي

وخلال الحفل، حرصت على التفاعل مع الحاضرين، ودخلت معهم في حوار عفوي تطرقت خلاله، بطريقة طريفة، إلى الفروقات بين الرجال والنساء في المشاعر والحب.

وسألت نجوى جمهورها: «مين بيحب أكتر، الستات ولا الرجال؟»، قبل أن تعبّر عن رأيها في طريقة تعبير كل طرف عن مشاعره.

وقالت نجوى ممازحة: «الستات بتعبر عن شعور الآخر، مقصرين بحقنا»، مضيفة: «عادة الستات عندهم عطا كتير، كتير، كتير».

وتفاعل الجمهور مع حديث نجوى، التي عُرفت خلال الحفل بعفويتها وتواصلها المباشر مع الحاضرين، إلى جانب تقديمها باقة من أعمالها الغنائية التي أشعلت أجواء السهرة.