وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة

وسرعان ما تحوّل اسم ندى إلى حديث أهلها وأصدقائها ومتابعيها، وسط حالة من الحزن والأسى على رحيلها المفاجئ، خصوصاً أنها كانت حاضرة خلال السنوات الماضية على الساحة الفنية، وسعت إلى بناء تجربتها الخاصة في الغناء، مع تركيز واضح على اللون الطربي والغناء الشعبي.
وفي كانون الثاني من العام 2026، عادت ندى دندش إلى الظهور التلفزيوني، وهذه المرة عبر شاشة قناة الجديد، من خلال برنامج «صباح اليوم»، حيث حلّت ضيفة ضمن فقرة حملت عنوان «بين الطرب والغناء الشعبي.. ندى دندش تروي تجربتها الفنية».
أعادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري اسمها إلى واجهة التفاعل عبر المنصات الرقمية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تقرأ القرآن وتؤدي الصلاة داخل أحد المساجد، في مشاهد لفتت أنظار المتابعين وأثارت الاهتمام بظهورها الأخير.
عاد اسم الفاشينيستا المصرية نورهان، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «بوكاهانتس»، إلى التداول، مع انتشار معلومات تفيد بإبعادها عن الكويت «للمصلحة العامة». ويأتي الحديث عن الإبعاد بعد تقارير سابقة تناولت توقيفها على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، ومباشرة الإجراءات القانونية بحقها تمهيداً لإبعادها.
أحيت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور، الذي شاركها أداء عدد من أشهر أغنياتها.