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وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة
وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة
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وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة

فن و منوعات

2026-10-03 | 06:29
وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة
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Aljadeed
وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة

خيّم الحزن على مدينة الهرمل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاة الفنانة ندى دندش إثر تعرضها لحادث سير، في خبر شكّل صدمة كبيرة لعائلتها ومحبيها وكل من عرفها أو تابع مسيرتها الفنية.

 

وسرعان ما تحوّل اسم ندى إلى حديث أهلها وأصدقائها ومتابعيها، وسط حالة من الحزن والأسى على رحيلها المفاجئ، خصوصاً أنها كانت حاضرة خلال السنوات الماضية على الساحة الفنية، وسعت إلى بناء تجربتها الخاصة في الغناء، مع تركيز واضح على اللون الطربي والغناء الشعبي.

وفي كانون الثاني من العام 2026، عادت ندى دندش إلى الظهور التلفزيوني، وهذه المرة عبر شاشة قناة الجديد، من خلال برنامج «صباح اليوم»، حيث حلّت ضيفة ضمن فقرة حملت عنوان «بين الطرب والغناء الشعبي.. ندى دندش تروي تجربتها الفنية».

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