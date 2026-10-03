وفاة الفنانة اللبنانية ندى دندش إثر حادث سير مأساوي والجمهور في صدمة

وسرعان ما تحوّل اسم ندى إلى حديث أهلها وأصدقائها ومتابعيها، وسط من الحزن والأسى على رحيلها المفاجئ، خصوصاً أنها كانت حاضرة خلال السنوات الماضية على الساحة الفنية، وسعت إلى بناء تجربتها الخاصة في الغناء، مع تركيز واضح على اللون الطربي والغناء .

وفي الثاني من العام 2026، عادت ندى دندش إلى الظهور التلفزيوني، وهذه المرة عبر شاشة ، من خلال برنامج « اليوم»، حيث حلّت ضيفة ضمن فقرة حملت عنوان «بين الطرب والغناء الشعبي.. ندى دندش تجربتها الفنية».