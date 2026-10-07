"نفسي بنتي تكون معايا في آخر أنفاسي".. غادة عبد الرازق تتحدث عن خوفها وتكشف تفاصيل زيجاتها

تحدثت الفنانة بصراحة عن حاجتها إلى الأمان خلال لقائها مع في «ABtalks»، مؤكدة أنها خاضت نحو خمس تجارب زواج رغبةً في الاستقرار، وأحبت في كل مرة رغم بعض الاختيارات الخاطئة.



وكشفت أنها أصبحت أكثر حساسية وتأثرًا، وتعاني من الخوف والتفكير المستمر، فيما عبّرت عن أمنيتها بأن ترافقها ابنتها في لحظاتها ، كما فعلت هي مع والدتها.

واستعادت تجربتها مع العلاج النفسي الذي بدأته في أوائل الثلاثينيات من عمرها، قائلة إنها توقفت عن الأدوية منذ سنة وثمانية أشهر وتشعر بتحسن، بحسب وصفها الشخصي.