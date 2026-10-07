"نفسي بنتي تكون معايا في آخر أنفاسي".. غادة عبد الرازق تتحدث عن خوفها وتكشف تفاصيل زيجاتها

أثارت زينب سبيتي، طليقة الفنان السوري هادي أسود، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها ببطن بارز، في ما بدا إعلاناً عن حملها، وذلك بعد أيام من إعلان الفنان انتهاء زواجهما رسمياً وعودته إلى حياة العزوبية.
اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بليلة وداع مؤثرة، بعدما قاد الأرجنتين إلى الفوز على بنين بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة ودية أُقيمت الثلاثاء 6 تشرين الأول على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، وسط احتفاء جماهيري بالقائد الذي ارتدى قميص المنتخب لأكثر من عقدين.
انقسم متابعون على مواقع التواصل حول طريقة استقبال النجمة الأميركية زيندايا لبريجيت ماكرون خلال عرض «لويس فيتون» في باريس، بعدما أظهر مقطع نشرته مجلة «Paris Match» مصافحتها والترحيب بها من دون النهوض من مقعدها.