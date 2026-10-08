"أنت من سيدفنني".. كلمات صادمة قالتها نجمة "شراب التوت" لوالدها قبل وفاتها بيوم!

فقد كشف والدها فورال أرتيم، في مقابلة تلفزيونية، أن ابنته فاجأته قبل رحيلها بقولها: «أنت لن تموت.. أنت من سيدفنني»، ما دفعه إلى سؤالها بصدمة عمّا إذا كانت تعرف شيئاً لا يعرفه، لتجيبه: «لا، أنا أرى ذلك». كلمات لم يتخيّل الأب أنها ستتحوّل إلى واقع مؤلم في التالي.

ولم تتوقف التفاصيل المؤثرة عند هذا الحد، إذ كشفت والدتها أن سألتها أيضاً: "أمي، عندما أموت، هل ستتمكنين من العيش بسعادة في هذا المنزل؟".

وكانت الممثلة قد توفيت في 15 حزيران الماضي عن عمر 35 عاماً، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها، فيما كشف تقرير لاحقاً أن سبب الوفاة هو التسمم بالكحول. وأعادت هذه التصريحات الحزن إلى جمهورها، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت الراحلة تشعر باقتراب نهايتها.