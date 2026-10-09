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&quot;أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة&quot;.. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!
"أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة".. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!
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"أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة".. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!

فن و منوعات

2026-10-09 | 08:56
"أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة".. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!
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Aljadeed
"أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة".. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!

لفتت الفنانة المصرية ليلى علوي الأنظار برسالة خاصة وجهتها إلى النجمة شيرين عبدالوهاب بمناسبة عيد ميلادها، كشفت خلالها عن مكانتها الكبيرة في قلبها، معتبرة إياها مطربتها المفضلة بين الفنانات الموجودات على قيد الحياة، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن عودة شيرين إلى الحفلات الغنائية من بوابة موسم الرياض.

وفي التفاصيل، حرصت ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلاد شيرين، الذي يصادف الثامن من أكتوبر، بطريقة مميزة، إذ نشرت عبر حسابها على "فيسبوك" مقطع فيديو عبّرت فيه عن إعجابها الكبير بصوت الفنانة المصرية وأغنياتها.

وقالت ليلى علوي في الفيديو: "أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة شيرين عبدالوهاب، لأني بحب أغانيها أوي"، في تصريح عكس حجم تقديرها لموهبة شيرين ومسيرتها الغنائية.

ولم تكتفِ ليلى علوي بالإشادة بصوت شيرين، بل أرفقت الفيديو برسالة تهنئة مليئة بالمحبة، تمنت لها خلالها عاماً جديداً يحمل الصحة والسعادة والنجاحات الفنية، وأن تستمر في إسعاد جمهورها بصوتها وإحساسها المميز.

وأثارت هذه المبادرة تفاعلاً بين متابعي النجمتين، خصوصاً أنها جاءت في ظل ترقب الجمهور لأي أخبار جديدة تتعلق بشيرين عبدالوهاب وعودتها إلى نشاطها الغنائي.

بالتزامن مع ذلك، تصاعد الحديث عن مفاوضات محتملة بين إدارة أعمال شيرين والقائمين على موسم الرياض، بهدف تنظيم حفل غنائي لها ضمن فعاليات الموسم، مع تداول معلومات عن إمكانية تخصيص تكريم للفنانة المصرية احتفاءً بمسيرتها الفنية.

وزادت التكهنات بعدما نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كلمة واحدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، هي "شيرين!"، ما دفع عدداً من المتابعين إلى اعتبار المنشور تلميحاً لإعلان فني مرتقب.

ورغم الحماس الذي أثاره المنشور، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد مشاركة شيرين عبدالوهاب في موسم الرياض، كما لم يُكشف عن موعد محتمل للحفل أو تفاصيل التكريم المتداول.

وبين رسالة ليلى علوي والتوقعات بشأن ظهورها المرتقب على المسرح، عاد اسم شيرين عبدالوهاب إلى الواجهة، وسط اهتمام جمهورها بمعرفة ما إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل إعلاناً رسمياً عن حفل جديد يعيدها إلى لقاء محبيها.

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