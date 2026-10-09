"أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة".. ليلى علوي تفاجئ شيرين عبدالوهاب باعتراف لافت!

وفي التفاصيل، حرصت ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلاد شيرين، الذي يصادف الثامن من أكتوبر، بطريقة مميزة، إذ نشرت عبر حسابها على " " مقطع فيديو عبّرت فيه عن إعجابها الكبير بصوت الفنانة وأغنياتها.

وقالت ليلى علوي في الفيديو: "أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة شيرين عبدالوهاب، لأني بحب أغانيها أوي"، في تصريح عكس حجم تقديرها لموهبة شيرين ومسيرتها الغنائية.

ولم تكتفِ ليلى علوي بالإشادة بصوت شيرين، بل أرفقت الفيديو برسالة تهنئة مليئة بالمحبة، تمنت لها خلالها عاماً جديداً يحمل الصحة والسعادة والنجاحات الفنية، وأن تستمر في إسعاد جمهورها بصوتها وإحساسها المميز.

وأثارت هذه المبادرة تفاعلاً بين متابعي النجمتين، خصوصاً أنها جاءت في ظل ترقب الجمهور لأي تتعلق بشيرين عبدالوهاب وعودتها إلى نشاطها الغنائي.

بالتزامن مع ذلك، تصاعد الحديث عن مفاوضات محتملة بين إدارة أعمال شيرين والقائمين على موسم الرياض، بهدف تنظيم حفل غنائي لها ضمن فعاليات الموسم، مع تداول معلومات عن إمكانية تخصيص تكريم للفنانة المصرية احتفاءً بمسيرتها الفنية.

وزادت التكهنات بعدما نشر المستشار آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ، واحدة عبر حسابه على ، هي "شيرين!"، ما دفع عدداً من المتابعين إلى اعتبار المنشور تلميحاً لإعلان فني مرتقب.

ورغم الحماس الذي أثاره المنشور، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد مشاركة شيرين عبدالوهاب في موسم الرياض، كما لم يُكشف عن موعد محتمل للحفل أو تفاصيل التكريم المتداول.

وبين رسالة ليلى علوي والتوقعات بشأن ظهورها المرتقب على المسرح، عاد اسم شيرين عبدالوهاب إلى الواجهة، وسط اهتمام جمهورها بمعرفة ما إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل إعلاناً رسمياً عن حفل جديد يعيدها إلى لقاء محبيها.