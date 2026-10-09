ليلة استثنائية لـ اليسا في أستراليا.. جمهور ملبورن يتفاعل بحماس مع أغنياتها!

وشكّل الحفل محطة في لقاءات إليسا مع جمهورها خارج ، حيث توافد محبوها إلى المسرح لمتابعة إطلالتها الغنائية، في أمسية تميّزت بالتفاعل الجماهيري مع التي تتمتع بقاعدة شعبية .

وجاءت هذه السهرة بعد أيام من وصول إليسا إلى أستراليا، حيث حظيت باستقبال حاشد من محبيها لدى وصولها، في عكس حجم الشوق للقائها بعد الإعلان عن حفليها المرتقبين في مدينتي ملبورن وسيدني.

وكان المسرح قد أعلن رسمياً استضافة إليسا يوم الجمعة 9 أكتوبر، محدداً موعد صعودها إلى المسرح عند الساعة التاسعة والربع مساءً بالتوقيت المحلي، ضمن أمسية فنية خُصصت لعشاق أغنياتها الرومانسية التي رافقت أجيالاً من المستمعين.

ويأتي هذا الحفل ضمن جولة فنية تشمل أيضاً مدينة سيدني الأسترالية، حيث من المقرر أن تحيي إليسا حفلاً ثانياً يوم السبت 10 أكتوبر، ما يمنح جمهورها في أستراليا فرصة إضافية للقائها مباشرة.

وتُعد إليسا من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، إذ استطاعت على مدار مسيرتها الفنية بناء علاقة خاصة مع الجمهور، من خلال مجموعة واسعة من الأغنيات العاطفية التي حققت انتشاراً كبيراً.

كما تحافظ النجمة اللبنانية على حضورها في الحفلات والمهرجانات والدولية، مستقطبة جمهوراً من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما أبناء الجاليات العربية المقيمين خارج بلدانهم.

وبعد الاستقبال الحاشد الذي سبق حفلتها، شكّلت إطلالتها في ملبورن مناسبة جديدة للقاء جمهورها الأسترالي، على أن تستكمل جولتها بحفل سيدني، وسط ترقب محبيها لأجواء السهرة الثانية.