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هيا مرعشلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة
هيا مرعشلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة
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هيا مرعشلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة

فن و منوعات

2026-10-16 | 03:53
هيا مرعشلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة
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Aljadeed
هيا مرعشلي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة

لفتت الفنانة هيا مرعشلي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة، مبتعدة عن الألوان الجريئة والتصاميم المبالغ فيها، لتؤكد حضورها بأسلوب أنثوي ناعم حظي بالاهتمام.

وتألقت هيا بفستان سهرة طويل باللون الشامباني، جاء بتصميم مستوحى من قصة حورية البحر، إذ تميز بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها، قبل أن يتسع تدريجيا عند الأسفل وينتهي بذيل ناعم يلامس الأرض.
أما أبرز تفاصيل الفستان، فكانت قصة الأكتاف المكشوفة، مع حمالات رفيعة منسدلة على الذراعين، ما أضفى لمسة رومانسية على التصميم، خصوصا مع اختيار لون هادئ يتناغم مع بشرتها ويمنح الإطلالة طابعا كلاسيكيا.
ولم تقتصر جمالية الفستان على قصته ولونه، إذ تميز بطبقة من قماش التول الشفاف، زينتها تطريزات فضية وكريستالية دقيقة، توزعت بشكل متموج على امتداد التصميم. وتركزت الزخارف بشكل أكبر عند منطقة الخصر، قبل أن تتدرج بكثافة أقل نحو أسفل التنورة، ما منح الفستان لمعانا لافتا تحت أضواء السجادة الحمراء.
وعلى صعيد الإطلالة الجمالية، فضلت هيا الحفاظ على مظهر طبيعي وبسيط، فاختارت ترك شعرها الداكن الطويل منسدلا على كتفيها وظهرها، مع فرق في المنتصف، من دون اللجوء إلى تسريحات معقدة، لتنسجم تفاصيل الشعر مع الطابع الهادئ للفستان.
أما المكياج، فجاء بأسلوب «السوفت غلام»، الذي يرتكز على إبراز الملامح بطريقة ناعمة، حيث اعتمدت بشرة مشرقة مع لمسات خفيفة من الهايلايتر، وظلال عيون بدرجات ترابية دافئة، إلى جانب آيلاينر رفيع أبرز عينيها، فيما اختارت لأحمر الشفاه درجة وردية مائلة إلى الخوخي.
واكتملت الإطلالة بأقراط ألماسية متدلية وناعمة، من دون المبالغة في استخدام المجوهرات والإكسسوارات، لتترك المساحة الأكبر لتفاصيل الفستان وتطريزاته.
وبهذا الظهور، قدمت هيا مرعشلي إطلالة اتسمت بالرقي والأنوثة، جمعت فيها بين التصميم الكلاسيكي واللمسات العصرية، لتكون من الإطلالات التي لفتت الانتباه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

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