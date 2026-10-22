لحظات عفوية تشعل تفاعل الجمهور بين فضل شاكر ونجله خلال بروفات حفله في الرياض

وظهر فضل في الفيديو وهو يضمّ نجله ويقبّله أمام الحاضرين، فيما بدت علامات السعادة والتأثر واضحة عليهما. كما شارك محمد والده أجواء على المسرح، ووقف إلى جانبه خلال التمرّن على الغناء، في مشاهد حملت طابعاً عائلياً لافتاً قبل عودة فضل إلى لقاء جمهوره.

وتداول متابعون هذه اللقطات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا مع العفوية والمحبة اللتين ظهرتا بين الأب وابنه. واعتبر كثيرون أن لحظات البروفات أضافت بعداً إنسانياً إلى أجواء الحفل، وسط الترقب للقاء الفنانين معاً على المسرح.

وتأتي هذه التحضيرات قبل عودة إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب استمر نحو 14 عاماً. ومن المقرر أن يحيي حفله الأول مساء على مسرح في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، ضمن فعاليات ، على أن يلتقي جمهوره في حفل ثانٍ غداً.

وكان فضل قد وجّه رسالة إلى محبيه في قائلاً: "أهل الرياض الحبايب.. جاهزين"، فيما تابع الجمهور تفاصيل الاستعدادات، مترقباً الأغنيات التي سيقدمها في الحفل. وأثارت مشاركة محمد شاكر في البروفات تكهنات حول احتمال غنائهما معاً، لا سيما بعد تعاونهما في أغنية «كيفك ع فراقي»، لكن لم يُعلن رسمياً عن تقديمها خلال الحفل.