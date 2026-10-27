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حمل النجمة التركية بيرين سات بطفلها الأول! تصريح لها يثير التساؤلات وهذه الحقيقة
حمل النجمة التركية بيرين سات بطفلها الأول! تصريح لها يثير التساؤلات وهذه الحقيقة
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حمل النجمة التركية بيرين سات بطفلها الأول! تصريح لها يثير التساؤلات وهذه الحقيقة

فن و منوعات

2026-10-27 | 10:12
حمل النجمة التركية بيرين سات بطفلها الأول! تصريح لها يثير التساؤلات وهذه الحقيقة
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Aljadeed
حمل النجمة التركية بيرين سات بطفلها الأول! تصريح لها يثير التساؤلات وهذه الحقيقة

بعد أكثر من عقد على زواجها من الفنان كنان دوغلو، وجدت النجمة التركية بيرين سات نفسها مجدداً في صدارة أحاديث الجمهور، إثر انتشار أنباء تزعم حملها بطفلها الأول. وسرعان ما تحوّل الخبر إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن صحته وترقّب لأي تعليق من الثنائي.

وبدأت التكهنات بعدما نشرت صفحات فنية تركية صوراً لبيرين، زعمت أنها تُظهر علامات الحمل عليها، وأرفقتها بمنشورات تتحدث عن استعداد الممثلة لخوض تجربة الأمومة للمرة الأولى. وتناقل متابعون هذه المنشورات على نطاق واسع، من دون الاستناد إلى إعلان رسمي من النجمة أو زوجها.
وتفاعل محبّو الثنائي مع الأنباء، فعبّر بعضهم عن سعادتهم بها ووجّهوا التهاني إلى بيرين وكنان، متمنّين أن تكون صحيحة، فيما دعا آخرون إلى عدم التسرّع في تداولها قبل صدور توضيح من صاحبي العلاقة
وازداد الجدل بعد تداول تصريح منسوب إلى بيرين سات جاء فيه: «متمسكة بطفلي مهما كانت الظروف». غير أن الصفحات التي نشرت العبارة لم توضّح مصدرها أو تقدّم دليلاً على أن الممثلة التركية أدلت بها، ما يجعل صحة التصريح غير مؤكدة أيضاً.
ويعود اهتمام الجمهور بالخبر إلى المتابعة الواسعة التي تحظى بها الحياة الشخصية للثنائي، الذي ارتبط عام 2014، إذ يحرص محبّوهما على متابعة ظهورهما ومشاركاتهما عبر مواقع التواصل، إلى جانب أعمالهما الفنية.
وفي ظل تداول الصور والتصريح المنسوب إلى بيرين، تبقى التفاصيل المنتشرة غير كافية لإثبات حملها، خصوصاً أن الصور وحدها لا تُعدّ دليلاً على ذلك، وأن الخبر لم يُرفق بتأكيد من مصدر موثوق.
وحتى الآن، لم يصدر عن بيرين سات أو كنان دوغلو إعلان رسمي بشأن الأنباء المتداولة. وبين التهاني والتساؤلات، يترقّب الجمهور موقف الثنائي، فيما يبقى خبر الحمل رهن التأكيد.
 

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