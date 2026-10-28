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آلاء حسين تشـ ـعل الجدل.. وتحسم علاقتها بـ صدام حسين وزيارتها للسفارة الايرانية
آلاء حسين تشـ ـعل الجدل.. وتحسم علاقتها بـ صدام حسين وزيارتها للسفارة الايرانية
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آلاء حسين تشـ ـعل الجدل.. وتحسم علاقتها بـ صدام حسين وزيارتها للسفارة الايرانية

فن و منوعات

2026-10-28 | 09:07
آلاء حسين تشـ ـعل الجدل.. وتحسم علاقتها بـ صدام حسين وزيارتها للسفارة الايرانية
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Aljadeed
آلاء حسين تشـ ـعل الجدل.. وتحسم علاقتها بـ صدام حسين وزيارتها للسفارة الايرانية

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الفنانة العراقية آلاء حسين، التي خرجت عن صمتها لتوضيح عدد من القضايا التي أثارت الجدل حولها، من زيارتها إلى المستشارية الثقافية الإيرانية، إلى أسئلة عن علاقتها بالطائفة السنية، وصولاً إلى ما نُسب إليها بشأن صدام حسين. وفي لقاء تلفزيوني تخلّلته لحظات انفعال، كشفت حسين تفاصيل قالت إنها تتحدث عنها للمرة الأولى، قبل أن تعلن عقب الحلقة تعرّض صفحتها على إنستغرام للاختراق.

وفي حديثها عن زيارة المستشارية الثقافية الإيرانية، نفت حسين أن تكون قد توجّهت إليها لتلقّي تكريم، موضحة أن الزيارة بدأت بدعوة من صديقتها لحضور عرض فيلم، وأن لقاءها بالمستشار الثقافي لم يكن السبب الأساسي لحضورها.
وبحسب روايتها، طلب المستشار لقاءها خلال وجودها في المكان، فاستجابت لطلبه، وقدّم لها مزهرية من الفيروز وسجادة عربون شكر. وشدّدت على أن تقديم الهدية لا يعني أنها كانت موضع تكريم رسمي، رافضة توصيف الزيارة على هذا الأساس.
وتوقّفت حسين عند الانتقادات التي ربطت حضورها باتهامات الارتهان للخارج، معبّرة عن رفضها التشكيك بانتمائها بسبب هذا الموقف. وأكدت أنها عراقية وتعتز بهويتها، كما وصفت الشعب الإيراني بأنه شعب صديق، متمسّكة بروايتها بشأن طبيعة الدعوة واللقاء والهدية التي تلقّتها.
وفي محور آخر، انفعلت الفنانة العراقية على الهواء لدى سؤالها عن علاقتها بالطائفة السنية، مؤكدة أنها لا تميّز بين الناس بحسب أديانهم أو طوائفهم. واستحضرت تركيبة عائلتها للرد على السؤال، موضحة أنها تضم تنوعاً دينياً وقومياً، وأن بين أبناء خالتها سنّة وأكراد.
أما بشأن صدام حسين، فنفت حسين أن تكون قد التقت به أو قدّمت له أي إهداء، مشيرة إلى أنها كانت طالبة عند سقوط نظامه. ولم تكتفِ بالنفي، بل عرضت خلال اللقاء النسخة الأصلية من الصحيفة محل الجدل، مؤكدة أن اسم صدام حسين غير مذكور فيها، ومستندة إلى ما عرضته للرد على ما نُسب إليها.
 

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