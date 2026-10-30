لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم بـ احلام في الكويت ورسالة حب بينهما

وأرفقت نانسي الصورة برسالة ودّ عبّرت فيها عن سعادتها بلقاء أحلام، وكتبت: «في أشخاص مهما طالت الغيبة بيناتنا، بس نلتقي فيهن منحس كأنو ولا يوم غابوا عنا… أحلام بحبك كتير!».
ولفتت النجمتان الأنظار بإطلالتيهما الأنيقتين، فيما عكست كلمات نانسي مشاعر المحبة والودّ بينهما، وحظيت اللفتة بتفاعل واسع من الجمهور، الذي أشاد بالعلاقة الودية والاحترام المتبادل بين الفنانتين.
يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر برفقة نجله الفنان محمد شاكر لإحياء حفلهما الغنائي المرتقب مساء اليوم الجمعة، الثلاثين من تشرين الأول، على مسرح "الخُبر أرينا" في المملكة العربية السعودية، بتنظيم شركة «بنشمارك»، وسط ترقّب كبير من الجمهور السعودي للقاء النجمين مجدداً على خشبة المسرح.
قبلت الفنانة شيماء سيف اعتذار زميلتها آيتن عامر، على خلفية حديثها عن موقف قديم جمعهما، حين نصحتها عامر بخسارة الوزن، مستندةً إلى تجربة صديقة تأخر إنجابها بسبب زيادة وزنها. وأوضحت شيماء أن الحديث أثّر فيها، لأنها كانت تمرّ حينها بمشكلة خاصة تتعلق بالإنجاب، ولم تكن قد كشفت عنها للآخرين.
كشف الصحافي الكويتي نايف الشمري عن سبب وفاة الفنانة المصرية نادية كرم، التي رحلت الأربعاء عن عمر ناهز ٦٧ عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من عقدين في الدراما والمسرح الخليجي.