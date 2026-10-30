لقاء عفوي يجمع نانسي عجرم بـ احلام في الكويت ورسالة حب بينهما





وأرفقت الصورة برسالة ودّ عبّرت فيها عن سعادتها بلقاء ، وكتبت: «في أشخاص مهما طالت الغيبة بيناتنا، بس نلتقي فيهن منحس كأنو ولا يوم غابوا عنا… أحلام بحبك كتير!».

ولفتت النجمتان الأنظار بإطلالتيهما الأنيقتين، فيما عكست كلمات نانسي مشاعر المحبة والودّ بينهما، وحظيت اللفتة بتفاعل واسع من الجمهور، الذي أشاد بالعلاقة الودية والاحترام المتبادل بين الفنانتين.