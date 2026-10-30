شيماء سيف ترد على اعتذار ايتن عامر بعد فضح اسمها: اعتذارك مقبول ولكن ..

وأعادت شيماء نشر فيديو اعتذار آيتن عبر حسابها على «فيسبوك»، مؤكدةً قبول اعتذارها وتقديرها لحسن نيتها. لكنها أشارت إلى أن بعض المواضيع لا يناسبها تقديم النصيحة بشأنها، ولا سيما أمام الزوج، لأن تفاصيل البيوت وأوجاعها تبقى شأناً خاصاً بأصحابها. وأضافت، ممازحةً آيتن، أنها انتقلت من منزلها ولم تعودا جارتين، ووعدتها بإرسال عنوانها الجديد.

وكانت آيتن قد نشرت فيديو اعتذرت فيه لشيماء علناً، موضحةً أن جرى قبل نحو خمسة أو ستة أعوام في سياق الحديث عن الحميات الغذائية وعمليات تكميم المعدة. وقالت إنها لم تكن تعلم أن شيماء تواجه صعوبة في الإنجاب، وإنها استحضرت تجربة صديقة نصحها طبيبها بخسارة الوزن، قبل أن تنجب بعد خضوعها لعملية التكميم.

وأكدت آيتن أنها لم تقصد إحراج شيماء أو إيذاء مشاعرها، مشيرةً إلى أن تجربة شقيقتها الراحلة، التي عانت تأخر الإنجاب، جعلتها ترفض أن يتعرض أي شخص لهذا الألم. وأضافت أن زعل شيماء يضايقها، وأنها كانت ستعتذر لها فوراً لو عرفت أن كلامها جرحها.