عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!

وفي التفاصيل، شاركت عبير جمهورها مقطع فيديو قصيراً تميّز بأجوائه الهادئة والرومانسية، ظهرت فيه مرتدية اللون ، فيما برز تاريخ الأول من تشرين الثاني عام ألفين وستة وعشرين، في إشارة إلى موعد حفل زفافها المرتقب، لتعلن بذلك بدء العد التنازلي لليوم الذي ستحتفل فيه بزواجها من .

ولفت الفيديو الأنظار ببساطته، إذ اكتفت عبير بإطلالة بيضاء وتفاصيل قليلة للإعلان عن موعد الزفاف، من دون اللجوء إلى مشاهد ضخمة أو تحضيرات استعراضية، في أسلوب مختلف عن الفيديوهات التي سبق أن شاركتها مع متابعيها لتوثيق مراحل ارتباطها.

وسرعان ما أثار الإعلان تفاعلاً بين محبيها، الذين عبّروا عن سعادتهم باقتراب موعد زفافها، متمنين لها ولشريك حياتها السعادة والتوفيق في المرحلة الجديدة من حياتهما.

وكانت عبير الصغير قد أعلنت ارتباطها بيوسف في الماضي من عام ألفين وخمسة وعشرين، قبل أن تحتفل بعقد قرانها في أيار من العام نفسه، حيث شاركت حينها مقطعاً رومانسياً وثّق المناسبة، ظهرت خلاله بفستان أبيض أنيق إلى جانب يوسف، في أجواء عائلية مؤثرة.

كما سبق أن حظيت تفاصيل خطوبتها باهتمام واسع، بعدما حرصت على مشاركة جمهورها لحظات من الاحتفالات والتحضيرات، التي تميزت بطابعها اللبناني التقليدي وأجوائها الرومانسية.