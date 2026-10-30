نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا

وتطرقت الفنانة السورية إلى مميزات حياة العزوبية، مؤكدةً أن الحرية الشخصية والاستقلالية من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى داخل العلاقة الزوجية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. واعتبرت أن احترام مساحة كل طرف وخصوصيته يساهم في بناء علاقة صحية ومتوازنة، بعيدًا عن القيود التي قد تتحول مع الوقت إلى مصدر للخلافات.

وفي سياق حديثها، أوضحت نسرين أن استمرار الزواج لسنوات طويلة لا يعني بالضرورة نجاحه، إذ قد يعيش الزوجان من التعاسة بعيدًا عن أعين الآخرين. ومن هذا المنطلق، رأت أن الطلاق قد يكون خيارًا أفضل من الاستمرار في علاقة تفتقر إلى الراحة النفسية والتفاهم، خصوصًا عندما تصبح الخلافات جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.

أما عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن أحمد جوهر في أواخر حزيران الماضي، فكشفت طافش أن القرار جاء نتيجة اختلاف وجهات النظر وغياب التوافق في بعض تفاصيل الحياة المشتركة، ما جعل الاستمرار في العلاقة أمرًا صعبًا.

وأشارت إلى أن وعدم تفهّم طبيعة عمل الفنانة قد يشكلان عائقًا أمام نجاح بعض العلاقات الزوجية، من دون أن تحصر أسباب انفصالها بهذه العوامل وحدها.

وأكدت في ختام حديثها أن الانفصال لا يعني بالضرورة انتهاء الاحترام بين الطرفين، بل قد يكون أحيانًا القرار الأنسب للحفاظ على الود والتقدير المتبادل، بدلًا من الاستمرار في علاقة قد تتحول إلى سلسلة من الخلافات والصراعات.