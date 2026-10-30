نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن موقفها من الارتباط مجددًا، بعد مرور نحو أربعة أشهر على انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، متحدثةً بصراحة عن تجاربها الزوجية السابقة والأسباب التي أدت إلى انتهاء زواجها الأخير، إلى جانب الشروط التي تعتبرها أساسية لنجاح أي علاقة عاطفية.
وخلال حلولها ضيفةً على برنامج «FACE TO FACE» مع الإعلامي شربل راجي، أكدت نسرين أنها لا تشعر بالندم على أي من زيجاتها السابقة، معتبرةً أن كل تجربة مرّت بها شكّلت جزءًا من حياتها. وأوضحت أنها لا تغلق الباب أمام فكرة الزواج مرة أخرى، شرط أن تجد الشخص المناسب الذي تشعر معه بالتفاهم والاستقرار والرغبة في استكمال حياتها إلى جانبه.
وشددت طافش على أن الزواج الناجح لا يقوم على مجرد الارتباط، بل يحتاج إلى التفاهم والدعم النفسي والمعنوي بين الشريكين، فضلًا عن القدرة على مشاركة تفاصيل الحياة اليومية من دون الدخول في صراعات مستمرة أو محاولات لفرض الرأي والسيطرة على الطرف الآخر.
وتطرقت الفنانة السورية إلى مميزات حياة العزوبية، مؤكدةً أن الحرية الشخصية والاستقلالية من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى داخل العلاقة الزوجية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. واعتبرت أن احترام مساحة كل طرف وخصوصيته يساهم في بناء علاقة صحية ومتوازنة، بعيدًا عن القيود التي قد تتحول مع الوقت إلى مصدر للخلافات.
وفي سياق حديثها، أوضحت نسرين أن استمرار الزواج لسنوات طويلة لا يعني بالضرورة نجاحه، إذ قد يعيش الزوجان حالة من التعاسة بعيدًا عن أعين الآخرين. ومن هذا المنطلق، رأت أن الطلاق قد يكون خيارًا أفضل من الاستمرار في علاقة تفتقر إلى الراحة النفسية والتفاهم، خصوصًا عندما تصبح الخلافات جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.
أما عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن أحمد جوهر في أواخر حزيران الماضي، فكشفت طافش أن القرار جاء نتيجة اختلاف وجهات النظر وغياب التوافق في بعض تفاصيل الحياة المشتركة، ما جعل الاستمرار في العلاقة أمرًا صعبًا.
وأشارت إلى أن الغيرة وعدم تفهّم طبيعة عمل الفنانة قد يشكلان عائقًا أمام نجاح بعض العلاقات الزوجية، من دون أن تحصر أسباب انفصالها بهذه العوامل وحدها.
وأكدت في ختام حديثها أن الانفصال لا يعني بالضرورة انتهاء الاحترام بين الطرفين، بل قد يكون أحيانًا القرار الأنسب للحفاظ على الود والتقدير المتبادل، بدلًا من الاستمرار في علاقة قد تتحول إلى سلسلة من الخلافات والصراعات.