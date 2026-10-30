أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!
روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!
A-
A+

روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!

فن و منوعات

2026-10-30 | 10:25
روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!

أعادت تصريحات مديرة سجن النساء في دبي اسم الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إلى الواجهة، بعدما كشفت عن تفاصيل غير متوقعة من فترة احتجازها، مشيرةً إلى أن التزامها المكثف بممارسة الرياضة داخل السجن أثار اهتماماً واسعاً، ووصل الأمر إلى تلقي إدارة السجن اتصالات من أشخاص يرغبون في الاستفادة من الخدمات الرياضية والصحية المتاحة للنزيلات.

وأوضحت مديرة السجن أن إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت، من دون قصد، في الترويج للمؤسسة العقابية، بعدما تحدثت عن خسارتها للوزن وساعات التدريب الطويلة التي كانت تقضيها داخل صالة الألعاب الرياضية. وأضافت أن بعض الأشخاص تواصلوا مع الإدارة للاستفسار عن إمكانية دخول السجن بهدف ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد.

ولم تقتصر المفاجأة على هذه الاستفسارات، إذ أشارت إلى أن بعض الأشخاص الذين يمرون بظروف معيشية صعبة قد يفكرون في ارتكاب مخالفات متعمدة لدخول السجن، طمعاً في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية التي توفرها المؤسسة للنزلاء.

وتتقاطع هذه التصريحات مع ما كشفته روان بن حسين سابقاً عن تفاصيل حياتها خلف القضبان، إذ أكدت أنها واظبت على ممارسة الرياضة طوال عام أمضته في السجن المركزي، من دون أن تتوقف عن التدريب ولو ليوم واحد.

وأوضحت أنها كانت تخصص ما بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً للتمارين الرياضية عندما تسمح لها قدرتها الجسدية بذلك، فيما كانت تحرص على ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ساعة حتى في الأيام التي تشعر فيها بالتعب والإرهاق.

وكانت روان قد وجهت رسالة إلى متابعيها، تحدثت فيها عن قدرتها على الالتزام بالرياضة رغم وجودها داخل السجن، متسائلةً عن الأسباب التي تمنع البعض من تخصيص وقت للنشاط البدني في حياتهم اليومية، رغم توافر ظروف أكثر ملاءمة خارج أسوار السجن.

وتعود تفاصيل القضية إلى آذار 2025، عندما أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بسجن روان بن حسين لمدة ستة أشهر، وتغريمها عشرين ألف درهم، مع إبعادها عن الدولة، بعد إدانتها بتهم تتعلق بالوجود في حالة سكر بمكان عام، وإحداث الشغب، والاعتداء اللفظي والجسدي على أفراد من شرطة دبي.

وبعد مغادرتها السجن في شباط 2026، خرجت روان عن صمتها لتكشف جوانب مؤلمة من حياتها الشخصية، مؤكدةً أن التجربة التي عاشتها خلف القضبان لم تكن سهلة، لكنها شكّلت نقطة تحول في نظرتها إلى نفسها ومستقبلها.

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام في الثامن عشر من شباط، تحدثت روان عن معاناتها النفسية عقب وفاة والدتها، كاشفةً أنها وصلت إلى مرحلة شديدة الصعوبة دفعتها إلى محاولة إنهاء حياتها في تشرين الثاني 2024، رغم محاولاتها المستمرة إظهار نفسها بصورة مستقرة وسعيدة أمام الجمهور.

واعترفت بأنها لجأت خلال تلك المرحلة إلى الإفراط في تناول الكحول وإساءة استخدام الأدوية، في محاولة للتعامل مع مشاعر الحزن والفقد، قبل أن تدرك أن هذه التصرفات كانت تزيد من تدهور حالتها النفسية.

أما المفاجأة التي كشفتها لاحقاً، فكانت أن ساعات الرياضة الطويلة داخل السجن لم تكن مرتبطة فقط برغبتها في خسارة الوزن أو الحفاظ على لياقتها البدنية، بل كانت أيضاً وسيلة للهروب من الضغوط النفسية والأفكار المؤلمة التي كانت تلاحقها.

وأقرت روان بأن الإفراط في ممارسة التمارين تسبب لها بإصابات جسدية، ما أظهر جانباً مختلفاً من روتينها الرياضي الذي بدا للآخرين مثالاً على الانضباط والالتزام، فيما كان يعكس في جزء منه حجم المعاناة التي كانت تمر بها.

واعتبرت الفاشينيستا الكويتية أن دخولها السجن، رغم قسوته، أنقذ حياتها من مسار نفسي وسلوكي كان يدفعها نحو مزيد من التدهور، ومنحها فرصة لإعادة النظر في قراراتها وعلاقاتها وأولوياتها، لتبدأ مرحلة جديدة بعيداً عن الأزمات التي رافقتها خلال السنوات الماضية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا
10:16

نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن موقفها من الارتباط مجددًا، بعد مرور نحو أربعة أشهر على انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، متحدثةً بصراحة عن تجاربها الزوجية السابقة والأسباب التي أدت إلى انتهاء زواجها الأخير، إلى جانب الشروط التي تعتبرها أساسية لنجاح أي علاقة عاطفية.

10:16

نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن موقفها من الارتباط مجددًا، بعد مرور نحو أربعة أشهر على انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، متحدثةً بصراحة عن تجاربها الزوجية السابقة والأسباب التي أدت إلى انتهاء زواجها الأخير، إلى جانب الشروط التي تعتبرها أساسية لنجاح أي علاقة عاطفية.

عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!
08:34

عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!

كشفت صانعة المحتوى والشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير عن موعد حفل زفافها من شريك حياتها يوسف فرحات، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها اختارت الإعلان عن هذه المناسبة المنتظرة بطريقة بسيطة وناعمة، بعيداً عن المبالغة في التفاصيل.

08:34

عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!

كشفت صانعة المحتوى والشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير عن موعد حفل زفافها من شريك حياتها يوسف فرحات، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها اختارت الإعلان عن هذه المناسبة المنتظرة بطريقة بسيطة وناعمة، بعيداً عن المبالغة في التفاصيل.

محمد رمضان في ورطة جديدة.. اتهامات بالسرقة تلاحقه في الغناء والتمثيل
08:19

محمد رمضان في ورطة جديدة.. اتهامات بالسرقة تلاحقه في الغناء والتمثيل

يواجه الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الأزمات القانونية والفنية، بعدما طالت أعماله الغنائية والدرامية اتهامات بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، في تطورات أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني المصري، خصوصاً مع اقتراب عودته إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم رمضان عام ألفين وسبعة وعشرين.

08:19

محمد رمضان في ورطة جديدة.. اتهامات بالسرقة تلاحقه في الغناء والتمثيل

يواجه الفنان المصري محمد رمضان موجة جديدة من الأزمات القانونية والفنية، بعدما طالت أعماله الغنائية والدرامية اتهامات بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، في تطورات أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني المصري، خصوصاً مع اقتراب عودته إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم رمضان عام ألفين وسبعة وعشرين.

اخترنا لكم
نسرين طافش تكشف أسباب طلاقها من أحمد جوهر وتضع شروطها للزواج مجددًا
10:16
عبير الصغير تكشف موعد زفافها من خطيبها بفيديو رومانسي بسيط.. وتثير تفاعل الجمهور!
08:34
محمد رمضان في ورطة جديدة.. اتهامات بالسرقة تلاحقه في الغناء والتمثيل
08:19
منة فضالي تلوّح باعتزال الفن وبيع ممتلكاتها ومغادرة مصر مع والدتها!
08:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026