روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!

وأوضحت مديرة السجن أن إحدى مشاهير ساهمت، من دون قصد، في الترويج للمؤسسة العقابية، بعدما تحدثت عن خسارتها للوزن وساعات التدريب الطويلة التي كانت تقضيها داخل صالة الألعاب الرياضية. وأضافت أن بعض الأشخاص تواصلوا مع الإدارة للاستفسار عن إمكانية دخول السجن بهدف ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد.

ولم تقتصر المفاجأة على هذه الاستفسارات، إذ أشارت إلى أن بعض الأشخاص الذين يمرون بظروف معيشية صعبة قد يفكرون في ارتكاب مخالفات متعمدة لدخول السجن، طمعاً في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية التي توفرها المؤسسة للنزلاء.

وتتقاطع هذه التصريحات مع ما كشفته روان بن حسين سابقاً عن تفاصيل حياتها خلف القضبان، إذ أكدت أنها واظبت على ممارسة الرياضة طوال عام أمضته في السجن المركزي، من دون أن تتوقف عن التدريب ولو ليوم واحد.

وأوضحت أنها كانت تخصص ما بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً للتمارين الرياضية عندما تسمح لها قدرتها الجسدية بذلك، فيما كانت تحرص على ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ساعة حتى في الأيام التي تشعر فيها بالتعب والإرهاق.

وكانت روان قد وجهت رسالة إلى متابعيها، تحدثت فيها عن قدرتها على الالتزام بالرياضة رغم وجودها داخل السجن، متسائلةً عن الأسباب التي تمنع البعض من تخصيص وقت للنشاط البدني في حياتهم اليومية، رغم توافر ظروف أكثر ملاءمة خارج أسوار السجن.