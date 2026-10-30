روان بن حسين تروّج للسجن من دون قصد.. ومديرته تكشف عن ظاهرة غريبة أثارت استغرابها!

وأوضحت مديرة السجن أن إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت، من دون قصد، في الترويج للمؤسسة العقابية، بعدما تحدثت عن خسارتها للوزن وساعات التدريب الطويلة التي كانت تقضيها داخل صالة الألعاب الرياضية. وأضافت أن بعض الأشخاص تواصلوا مع الإدارة للاستفسار عن إمكانية دخول السجن بهدف ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد.
ولم تقتصر المفاجأة على هذه الاستفسارات، إذ أشارت إلى أن بعض الأشخاص الذين يمرون بظروف معيشية صعبة قد يفكرون في ارتكاب مخالفات متعمدة لدخول السجن، طمعاً في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية التي توفرها المؤسسة للنزلاء.
وتتقاطع هذه التصريحات مع ما كشفته روان بن حسين سابقاً عن تفاصيل حياتها خلف القضبان، إذ أكدت أنها واظبت على ممارسة الرياضة طوال عام أمضته في السجن المركزي، من دون أن تتوقف عن التدريب ولو ليوم واحد.
وأوضحت أنها كانت تخصص ما بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً للتمارين الرياضية عندما تسمح لها قدرتها الجسدية بذلك، فيما كانت تحرص على ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ساعة حتى في الأيام التي تشعر فيها بالتعب والإرهاق.
وكانت روان قد وجهت رسالة إلى متابعيها، تحدثت فيها عن قدرتها على الالتزام بالرياضة رغم وجودها داخل السجن، متسائلةً عن الأسباب التي تمنع البعض من تخصيص وقت للنشاط البدني في حياتهم اليومية، رغم توافر ظروف أكثر ملاءمة خارج أسوار السجن.
وتعود تفاصيل القضية إلى آذار 2025، عندما أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بسجن روان بن حسين لمدة ستة أشهر، وتغريمها عشرين ألف درهم، مع إبعادها عن الدولة، بعد إدانتها بتهم تتعلق بالوجود في حالة سكر بمكان عام، وإحداث الشغب، والاعتداء اللفظي والجسدي على أفراد من شرطة دبي.
وبعد مغادرتها السجن في شباط 2026، خرجت روان عن صمتها لتكشف جوانب مؤلمة من حياتها الشخصية، مؤكدةً أن التجربة التي عاشتها خلف القضبان لم تكن سهلة، لكنها شكّلت نقطة تحول في نظرتها إلى نفسها ومستقبلها.
وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام في الثامن عشر من شباط، تحدثت روان عن معاناتها النفسية عقب وفاة والدتها، كاشفةً أنها وصلت إلى مرحلة شديدة الصعوبة دفعتها إلى محاولة إنهاء حياتها في تشرين الثاني 2024، رغم محاولاتها المستمرة إظهار نفسها بصورة مستقرة وسعيدة أمام الجمهور.
واعترفت بأنها لجأت خلال تلك المرحلة إلى الإفراط في تناول الكحول وإساءة استخدام الأدوية، في محاولة للتعامل مع مشاعر الحزن والفقد، قبل أن تدرك أن هذه التصرفات كانت تزيد من تدهور حالتها النفسية.
أما المفاجأة التي كشفتها لاحقاً، فكانت أن ساعات الرياضة الطويلة داخل السجن لم تكن مرتبطة فقط برغبتها في خسارة الوزن أو الحفاظ على لياقتها البدنية، بل كانت أيضاً وسيلة للهروب من الضغوط النفسية والأفكار المؤلمة التي كانت تلاحقها.
وأقرت روان بأن الإفراط في ممارسة التمارين تسبب لها بإصابات جسدية، ما أظهر جانباً مختلفاً من روتينها الرياضي الذي بدا للآخرين مثالاً على الانضباط والالتزام، فيما كان يعكس في جزء منه حجم المعاناة التي كانت تمر بها.
واعتبرت الفاشينيستا الكويتية أن دخولها السجن، رغم قسوته، أنقذ حياتها من مسار نفسي وسلوكي كان يدفعها نحو مزيد من التدهور، ومنحها فرصة لإعادة النظر في قراراتها وعلاقاتها وأولوياتها، لتبدأ مرحلة جديدة بعيداً عن الأزمات التي رافقتها خلال السنوات الماضية.