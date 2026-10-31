أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بكاء طوني حنا على الهواء بسبب الوحدة : ما بقدر عيش انا هيك عالهامش
A-
A+

بكاء طوني حنا على الهواء بسبب الوحدة : ما بقدر عيش انا هيك عالهامش

فن و منوعات

2026-10-31 | 15:00
بكاء طوني حنا على الهواء بسبب الوحدة : ما بقدر عيش انا هيك عالهامش
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بكاء طوني حنا على الهواء بسبب الوحدة : ما بقدر عيش انا هيك عالهامش

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.

يفتح طوني حنا قلبه بلا قيود، متحدثاً بنبل ومؤثراً عن الموت والوحدة التي يعيشها، ومستذكراً بالدموع لحظات الفقد وألم الحرمان من أبنائه وأحفاده، إلى جانب تفاصيل خدمته الكنسية السابقة وأسرار إطلالته الأيقونية من العصا والشوارب.
كما يفنّد قضايا وتصريحات جادة، من حكايته مع الراحل رفيق الحريري، وإيقافه عن دخول سوريا وموقفه من دريد لحام، وصولاً إلى رأيه بالراحل زياد الرحباني وتفاصيل غيابه عن العزاء.
ولأن الفن والشغف لا يموتان، يوجه حنا تحية لـ نجوى كرم ونانسي عجرم معرباً عن رغبته بتقديم ديو معها، ويختم بكلمات ملؤها الأمل والصمود عن جنوب لبنان.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

طوني حنا يتأثر امام صورة وديع الصافي .. وعن الديو الذي جمع الراحل بـ نجوى كرم : صوتها حلو
Play
15:30
Play

طوني حنا يتأثر امام صورة وديع الصافي .. وعن الديو الذي جمع الراحل بـ نجوى كرم : صوتها حلو

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.

15:30

طوني حنا يتأثر امام صورة وديع الصافي .. وعن الديو الذي جمع الراحل بـ نجوى كرم : صوتها حلو

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.

5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
Play
09:10

5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟

قد تؤثر عاداتك في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في صحة قلبك على المدى الطويل، من اختيار مشروب الصباح إلى طريقة التعامل مع ضغوط اليوم. ويقول الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب الذي يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً، إنه يتجنب خمس عادات صباحية، ويركز بدلاً منها على الترطيب والطعام المتوازن وبدء اليوم بهدوء.

09:10

5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟

قد تؤثر عاداتك في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في صحة قلبك على المدى الطويل، من اختيار مشروب الصباح إلى طريقة التعامل مع ضغوط اليوم. ويقول الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب الذي يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً، إنه يتجنب خمس عادات صباحية، ويركز بدلاً منها على الترطيب والطعام المتوازن وبدء اليوم بهدوء.

من لوس أنجلوس إلى ديترويت.. أصالة تختتم جولتها الأميركية بثلاث محطات غنائية
09:10

من لوس أنجلوس إلى ديترويت.. أصالة تختتم جولتها الأميركية بثلاث محطات غنائية

أحيت الفنانة أصالة نصري حفلاً غنائياً في لوس أنجلوس، ضمن جولتها الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، التي يجمع برنامجها ثلاث حفلات خلال شهر تشرين الأول، موزّعة بين لوس أنجلوس ونيوجيرسي وديترويت، في سلسلة لقاءات مع جمهورها خارج العالم العربي.

09:10

من لوس أنجلوس إلى ديترويت.. أصالة تختتم جولتها الأميركية بثلاث محطات غنائية

أحيت الفنانة أصالة نصري حفلاً غنائياً في لوس أنجلوس، ضمن جولتها الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، التي يجمع برنامجها ثلاث حفلات خلال شهر تشرين الأول، موزّعة بين لوس أنجلوس ونيوجيرسي وديترويت، في سلسلة لقاءات مع جمهورها خارج العالم العربي.

اخترنا لكم
طوني حنا يتأثر امام صورة وديع الصافي .. وعن الديو الذي جمع الراحل بـ نجوى كرم : صوتها حلو
15:30
سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!
12:13
5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
09:10
من لوس أنجلوس إلى ديترويت.. أصالة تختتم جولتها الأميركية بثلاث محطات غنائية
09:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026