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مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مصير الديو الذي جمعها بـ فضل شاكر بعد أشهر من تسجيله
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مصير الديو الذي جمعها بـ فضل شاكر بعد أشهر من تسجيله
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مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مصير الديو الذي جمعها بـ فضل شاكر بعد أشهر من تسجيله

فن و منوعات

2026-11-01 | 06:33
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مصير الديو الذي جمعها بـ فضل شاكر بعد أشهر من تسجيله
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Aljadeed
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف مصير الديو الذي جمعها بـ فضل شاكر بعد أشهر من تسجيله

بعد أشهر من الترقب والتساؤلات حول موعد طرح الديو الغنائي المنتظر بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان اللبناني فضل شاكر، بعنوان «حدوتة»، خرج مدير أعمال شيرين، ناصر بيجاتو، ليكشف عن تطورات مفاجئة بشأن العمل الذي جرى تسجيله خلال زيارة الفنانة المصرية إلى منزل فضل شاكر في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وفي تصريحات خاصة لموقع «فوشيا»، أوضح بيجاتو أن الأغنية ليست مدرجة ضمن الخطط الفنية المقبلة لشيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد أي موعد لإطلاقها، رغم تسجيلها منذ أشهر.

وكشف أن التعاون الغنائي بين شيرين وفضل يعود إلى فترة سبقت توليه إدارة أعمال الفنانة المصرية، مشيرًا إلى أن الديو لم يُطرح للنقاش بينهما منذ تسلّمه مهامه في نيسان الماضي.

واللافت أن مدير أعمال شيرين أكد أنه لم يستمع شخصيًا إلى أغنية «حدوتة» حتى الآن، وأن الفنانة لم تتطرق معه إلى مصير العمل أو إمكانية طرحه خلال المرحلة المقبلة، ما يترك مستقبل الديو مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

ولم تتوقف تصريحات بيجاتو عند هذا الحد، إذ حسم الجدل الذي أثاره منشور شيرين الأخير عبر منصة «إكس»، والذي كتبت فيه عبارة «يا قلبي، يللي بيغني»، بعدما ربطه بعض المتابعين بفضل شاكر.

ونفى بيجاتو وجود أي علاقة بين المنشور والفنان اللبناني، مؤكدًا أن شيرين لم تكن تقصده بكلماتها، كما نفى صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه في هذا السياق.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد زارت فضل شاكر في منزله داخل مخيم عين الحلوة في تموز 2025، حيث سجّل النجمان أغنية «حدوتة»، في تعاون أعاد إلى الأذهان ديو «كل عام» الذي جمعهما عام 2003.

وشكّل لقاؤهما آنذاك حدثًا فنيًا لافتًا، خصوصًا بعد انتشار صورة جمعتهما داخل الاستوديو، ما أثار حماسة جمهورهما وأعاد الحديث عن إمكانية تقديم عمل مشترك جديد بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتأتي هذه التطورات في وقت عاد فيه اسم فضل شاكر بقوة إلى الساحة الغنائية، بالتزامن مع عودة شيرين عبد الوهاب إلى إحياء الحفلات، ما زاد من توقعات الجمهور بشأن إطلاق الأغنية.

ورغم الاهتمام الكبير بهذا التعاون، فإن تصريحات مدير أعمال شيرين وضعت حدًا للتكهنات حول طرحه قريبًا، من دون أن تحسم مصيره النهائي أو تؤكد إلغاءه بصورة رسمية.

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