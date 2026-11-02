دموع جورج خباز تغلبه خلال تكريمه في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة

وشهد الحفل، الذي أُقيم برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن ، حضور فنانين وسينمائيين وإعلاميين وأصدقاء خبّاز وزملائه، إلى جانب طلاب في السينما والمسرح. وعُرض خلال الأمسية فيلم وثائقي عن مسيرته، تضمّن شهادات لعدد من الفنانين والمخرجين والكتّاب الذين رافقوه في محطات مختلفة من تجربته. ومن المقرر عرض الفيلم لاحقًا بنسخة مطوّلة في صالات السينما.

وحملت الأمسية مفاجأة خاصة، بعدما أعلن رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك إطلاق اسم خبّاز على أحد شوارع الأسواق القديمة في المدينة، تقديرًا لمسيرته. ويقع الشارع في المكان الذي شهد تصوير مشاهد من فيلم «غدي»، الذي كتب خبّاز قصته وسيناريوه وأدّى بطولته.

وتأثر خبّاز خلال الحفل، مستعيدًا دعم والديه وفضلهما في مسيرته، ومشيرًا إلى ما منحاه إياه من محبة وحرية لاختيار طريقه.

وتتواصل فعاليات العشرين من المهرجان حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني في «سينما متروبوليس» بمار مخايل، ببرنامج يضم مسابقات للأفلام القصيرة وأعمالًا لصنّاع أفلام شباب، إلى جانب أفلام تتناول قضايا والسلام والعدالة