بالورود والترحيب الحار.. فضل شاكر يصل إلى جدة برفقة نجله محمد استعداداً لحفله المنتظر!

ووثّقت شركة «بنش مارك»، المنظمة للحفل، لحظات وصول فضل شاكر إلى جدة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، ظهر فيه خلال استقباله بالورود والترحيب الحار، في أجواء عكست الحفاوة التي رافقت وصوله إلى المدينة.

ويُقام الحفل بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبرعاية موسم الرياض، وسط ترقّب من الجمهور للقاء الفنان اللبناني مجدداً والاستماع إلى مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبطت بمسيرته الفنية.

من الخُبر إلى عروس البحر الأحمر 💙 وصول الفنان #فضل_شاكر إلى جدة، استعدادًا لليلة طربية مميزة✨ #موسم_الرياض #بنش_مارك https://t.co/hcMHetQAfX — Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) November 1, 2026

وتأتي محطة جدة استكمالاً لسلسلة حفلات أحياها فضل شاكر برفقة نجله محمد، كان آخرها في "الخُبر أرينا"يوم 30 تشرين الأول الماضي، حيث شهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، وتخلّلته لحظات عفوية جمعت الفنانَين بالحاضرين.

وسبق ذلك حفلان في السعودية الرياض يومَي 22 و23 تشرين الأول، شكّلا محطة بارزة في عودة فضل شاكر إلى المسارح بعد غياب امتد نحو 14 عاماً.

ولا تتوقف حفلات فضل ومحمد شاكر عند جدة، إذ من المقرر أن يواصلا جولتهما الفنية خلال تشرين الثاني، حيث يلتقيان الجمهور في العاصمة القطرية الدوحة يوم 12 تشرين الثاني، على المسرح المكشوف في الحي الثقافي «كتارا».

كما تشمل الجولة حفلاً في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 تشرين الثاني، قبل الانتقال إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإحياء حفلين يومَي 20 و23 تشرين الثاني على مسرح «الاتحاد أرينا».

وبذلك، يواصل فضل شاكر نشاطه الفني إلى جانب نجله محمد، متنقلاً بين عدد من المدن ، في جولة تعيد أغنياته إلى المسارح وتجمعه مجدداً بمحبيه.