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بالورود والترحيب الحار.. فضل شاكر يصل إلى جدة برفقة نجله محمد استعداداً لحفله المنتظر!
بالورود والترحيب الحار.. فضل شاكر يصل إلى جدة برفقة نجله محمد استعداداً لحفله المنتظر!
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بالورود والترحيب الحار.. فضل شاكر يصل إلى جدة برفقة نجله محمد استعداداً لحفله المنتظر!

فن و منوعات

2026-11-02 | 03:19
بالورود والترحيب الحار.. فضل شاكر يصل إلى جدة برفقة نجله محمد استعداداً لحفله المنتظر!
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Aljadeed
بالورود والترحيب الحار.. فضل شاكر يصل إلى جدة برفقة نجله محمد استعداداً لحفله المنتظر!

وصل الفنان اللبناني فضل شاكر إلى مدينة جدة السعودية، استعداداً لإحياء حفل غنائي جديد برفقة نجله الفنان محمد شاكر، يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، وذلك بعد سلسلة حفلات ناجحة جمعته بجمهوره في الرياض والخُبر.

ووثّقت شركة «بنش مارك»، المنظمة للحفل، لحظات وصول فضل شاكر إلى جدة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، ظهر فيه خلال استقباله بالورود والترحيب الحار، في أجواء عكست الحفاوة التي رافقت وصوله إلى المدينة.

ويُقام الحفل بدعم من الهيئة العامة للترفيه السعودية وبرعاية موسم الرياض، وسط ترقّب من الجمهور للقاء الفنان اللبناني مجدداً والاستماع إلى مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبطت بمسيرته الفنية.

وتأتي محطة جدة استكمالاً لسلسلة حفلات أحياها فضل شاكر برفقة نجله محمد، كان آخرها في "الخُبر أرينا"يوم 30 تشرين الأول الماضي، حيث شهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، وتخلّلته لحظات عفوية جمعت الفنانَين بالحاضرين.

وسبق ذلك حفلان في العاصمة السعودية الرياض يومَي 22 و23 تشرين الأول، شكّلا محطة بارزة في عودة فضل شاكر إلى المسارح بعد غياب امتد نحو 14 عاماً.

ولا تتوقف حفلات فضل ومحمد شاكر عند جدة، إذ من المقرر أن يواصلا جولتهما الفنية خلال تشرين الثاني، حيث يلتقيان الجمهور في العاصمة القطرية الدوحة يوم 12 تشرين الثاني، على المسرح المكشوف في الحي الثقافي «كتارا».

كما تشمل الجولة حفلاً في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 تشرين الثاني، قبل الانتقال إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإحياء حفلين يومَي 20 و23 تشرين الثاني على مسرح «الاتحاد أرينا».

وبذلك، يواصل فضل شاكر نشاطه الفني إلى جانب نجله محمد، متنقلاً بين عدد من المدن العربية، في جولة تعيد أغنياته إلى المسارح وتجمعه مجدداً بمحبيه.

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