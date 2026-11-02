ترف التقي ومحمد الدايخ بأجواء رومانسية في باريس.. صور توثّق رحلتهما وصباح

وفي أحدث ظهور لهما، شاركت ترف التقي متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي وثّقت رحلتها إلى برفقة محمد الدايخ، حيث ظهرا في أجواء رومانسية عكست الانسجام والعفوية بينهما.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، الذي أشاد بالعلاقة التي تجمعهما وتمنّى لهما السعادة، فيما لفت تعليق الفنانة الجزائري، والدة ترف، الانتباه بعدما كتبت عبارة «روح الروح»، في تعبير عن محبتها للثنائي.

وتأتي هذه الصور بعد أيام من احتفال محمد الدايخ بعيد ميلاد ترف التقي، إذ نشر مقطع فيديو جمعهما داخل السيارة، استعادا فيه فيديو سابقاً ظهرا خلاله وهما يغنّيان أغنية «شوق وحنين» للفنان المصري الراحل عامر منيب.

وكان الفيديو السابق قد حقّق انتشاراً لافتاً على ، بعدما ظهر وهما يغنّيان ويرقصان بعفوية داخل السيارة، ما دفع عدداً من إلى تقليد حركاتهما ونشر مقاطع مشابهة.

وبدأ اهتمام الجمهور بالعلاقة بين ترف ومحمد يتزايد منذ ظهورهما معاً في برنامج «مرحبا دولة»، حيث لفت الانسجام الفني بينهما انتباه المشاهدين، قبل أن تتكرر إطلالاتهما في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية، من بينها حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» ومناسبات مرتبطة بالفنان نادر الأتات.

ورغم حرصهما في البداية على إبقاء تفاصيل علاقتهما بعيدة عن الأضواء، بدأ الثنائي خلال الفترة بمشاركة المزيد من الصور والمقاطع التي تجمعهما، ما زاد من اهتمام الجمهور بقصة حبهما.

ويُذكر أن محمد الدايخ ممثل ومخرج وكاتب لبناني، اشتهر بأعماله الكوميدية الساخرة، ولا سيما «مرحبا دولة»، فيما ترف التقي ممثلة لبنانية من أصول سورية، وهي ابنة الفنانة صباح الجزائري، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية.

ومع استمرار ظهورهما معاً، تتجدّد تساؤلات المتابعين حول احتمال إعلان خطوبتهما أو زواجهما، من دون أن يكشف الثنائي حتى الآن عن أي موعد رسمي لهذه الخطوة.