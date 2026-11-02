تطورات مقلقة في الحالة الصحية لـ محمد الحلو ونجله يكشف تفاصيل الساعات الحرجة

يعيش جمهور الفنان الحلو من القلق بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، وسط تطورات صحية صعبة كشف عنها نجله حمادة الحلو، الذي أكد أن قلب والده توقف مرتين، قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه وإجراء تدخل طبي عاجل لتركيب خمس دعامات بالقلب.





وكشف حمادة الحلو، في تصريحات صحفية، أن والده مرّ بلحظات حرجة للغاية، بعدما تدهورت حالته الصحية بصورة مفاجئة، ما استدعى نقله إلى مستشفى المقطم، حيث بذل الفريق الطبي جهوداً لإنقاذ حياته، قبل اتخاذ قرار بنقله إلى مستشفى المعادي العسكري لاستكمال العلاج.استشر طبيباً



ووصف نجل الفنان ما عاشته العائلة خلال تلك الساعات بالمشهد الصعب الذي لا يستطيع نسيانه، موضحاً أنه كان يخشى ألا يتمكن والده من الوصول إلى المستشفى، خصوصاً بعد توقف قلبه مرتين.



وأضاف أن الفحوص الطبية كشفت عن انسداد أحد شرايين القلب بنسبة مئة في المئة، وآخر بنسبة تسعين في المئة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتركيب خمس دعامات بهدف معالجة الانسدادات وتحسين تدفق .



وفي تطور مطمئن نسبياً، أشار حمادة إلى أن والده تجاوز المرحلة الأكثر خطورة، وأنه كان واعياً لما يدور حوله بعد التدخلات الطبية، إلا أن حالته لا تزال تستوجب البقاء داخل العناية المركزة تحت المراقبة المستمرة.



وأكد أن قرار مغادرة العناية المركزة مرتبط بتقييم الأطباء ومدى استقرار المؤشرات الصحية خلال الفترة المقبلة، مطالباً الجمهور ومحبي والده بمواصلة الدعاء له حتى يستعيد عافيته.



من جانبه، تابع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، تطورات الحالة الصحية لمحمد الحلو، معرباً عن اهتمامه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وسط من التضامن داخل الوسط الفني.



وأعادت الأزمة الصحية اسم محمد الحلو إلى واجهة الاهتمام، باعتباره أحد أبرز الأصوات الغنائية التي ارتبط بها الجمهور على مدى عقود، من خلال أغنياته وتترات المسلسلات الشهيرة، وفي مقدمتها تتر مسلسل «ليالي الحلمية».



وتتواصل الدعوات للفنان المصري بالشفاء العاجل، في انتظار المزيد من المطمئنة عن حالته الصحية، بعد تجاوزه ساعات وصفتها عائلته بأنها من الأصعب في حياته.