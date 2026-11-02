بعد أنباء تدهور حالته الصحية.. مصدر مقرّب من محمد منير يكشف الحقيقة ويطمئن الجمهور

أثارت أنباء تدهور الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير قلقاً واسعاً بين جمهوره ومحبيه، بعدما تداولت وسائل إعلام معلومات عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يكشف مصدر مقرب منه حقيقة ما جرى، مطمئناً الجمهور إلى استقرار وضعه الصحي وعودته إلى منزله.





وفي التفاصيل، نفى مصدر من الفرقة الموسيقية للنجم محمد منير، في تصريحات خاصة لموقع «فوشيا»، صحة التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، موضحاً أن زيارة الفنان للمستشفى جاءت بهدف إجراء مجموعة من الفحوص الطبية الدورية، بناءً على توصية طبيبه المعالج، للاطمئنان على صحته.



وأكد المصدر أن «الكينج» غادر المستشفى بعد ساعات قليلة من دخوله، وعاد إلى منزله عقب استكمال الفحوص اللازمة والتأكد من سلامته، نافياً ما تردد بشأن تعرضه لأزمة صحية خطيرة تستدعي بقاءه تحت الرعاية الطبية. الأخبار



وجاء هذا التوضيح بعدما أثارت الأخبار المتداولة تساؤلات حول صحة محمد منير، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي، وسط اهتمام متواصل بأخباره الفنية والشخصية.



وعلى الصعيد الفني، يواصل محمد منير التحضير لأعمال غنائية ، من بينها أغنية بعنوان «سيكر»، التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة باللهجة النوبية، في عودة إلى اللون الغنائي الذي شكّل جزءاً أساسياً من هويته الموسيقية على امتداد مسيرته.





وكانت مجموعة روتانا للموسيقى قد كشفت عن اسم الأغنية المرتقبة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، ونشرت إعلاناً تشويقياً جاء فيه: «أغنية سيكر جديد الفنان محمد منير قريباً»، من دون تحديد موعد رسمي لإطلاق العمل.



وتحمل الأغنية الجديدة طابعاً نوبياً، في استمرار لاهتمام منير بتقديم هذا اللون الموسيقي الذي ارتبط بصوته منذ بداياته، إلى جانب حرصه على التنويع بين الأنماط الغنائية المختلفة.



وسبق أن قدّم محمد منير مجموعة من الأغنيات النوبية التي حققت انتشاراً واسعاً، من أبرزها «شمندورة» و«نيجري بيه» و«سيه سيه»، وأسهمت في ترسيخ هويته الفنية المميزة.



وبين توضيح حقيقة الأخبار الصحية المتداولة واستعداده لإطلاق أغنيته الجديدة، يتجدد اهتمام الجمهور بمحمد منير، الذي يواصل نشاطه الفني وسط ترقب محبيه لجديده الغنائي خلال المرحلة المقبلة.