راغب علامة يزلزل قرطاج… أكثر من 15 ألف متفرج في ليلة استثنائية تهزّ تونس

من أوروبا إلى مصر وصولاً إلى تونس، يواصل السوبر ستار علامة جولته الفنية الدولية، محققاً نجاحاً جماهيرياً جديداً على مسرح قرطاج العريق، في حفل استثنائي كامل العدد، بحضور تجاوز 15 ألف متفرج، وسط أجواء حماسية جعلت من الأمسية واحدة من أبرز الليالي الفنية في تونس.



بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحياها في أوروبا ومصر، حطّ السوبر ستار علامة رحاله في تونس، حيث كان على موعد مع جمهور استثنائي ملأ مدرجات مسرح قرطاج عن آخرها، في جماهيري مهيب عكس حجم المحبة والشعبية التي يحظى بها النجم اللبناني لدى الجمهور التونسي.



ومنذ اللحظات الأولى لاعتلائه المسرح، دوّت هتافات الآلاف الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، قبل أن تتحول مدرجات قرطاج إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، حيث ترددت أصداء أغنياته في أرجاء المسرح، وردّد الجمهور معه كلمات أشهر أعماله القديمة والجديدة في مشاهد تفاعل استثنائية.



ولم تكن ليلة قرطاج مجرد حفل غنائي، بل تحوّلت إلى احتفالية جماهيرية ضخمة، جمعت أجيالاً مختلفة على محبة فنان استطاع على مدى أكثر من أربعة عقود أن يحافظ على مكانته في صدارة النجومية ، وأن يجدّد علاقته بجمهوره مع كل إطلالة.



واللافت أن هذا النجاح يأتي ضمن جولة فنية دولية متواصلة، ينتقل خلالها راغب علامة من مسرح إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، مؤكداً أن حضوره الجماهيري لا يعرف حدوداً، وأن أغنياته ما زالت تجمع الآلاف في مختلف أنحاء .



وبين نجاح حفلاته الأوروبية، والتفاعل الكبير الذي رافق ظهوره الأخير في مصر، والحضور الجماهيري الضخم في تونس، يثبت السوبر ستار راغب علامة أن مسيرته الفنية لا تزال في أوج تألقها، وأن علاقته بالجمهور تتجدّد باستمرار.



أما قرطاج، فكانت على موعد مع ليلة استثنائية بكل المقاييس، ليلة لم يكن فيها راغب علامة وحده نجم المسرح، بل شاركه البطولة أكثر من 15 ألف متفرج، صنعوا معه مشهداً سيبقى محفوراً في ذاكرة هذا الصرح الفن