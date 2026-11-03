شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي يحتفلان بتحقيق أغنية "تباعاً تباعاً" 153 مليون مشاهدة!

ووثّق عزيز الشافعي لحظات الاحتفال بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ظهر فيه وهو يعزف ألحان الأغنية على آلة العود، برفقة التي تفاعلت معه بعفوية، في أجواء طغت عليها البهجة والانسجام الفني بينهما.

وأرفق الشافعي الفيديو بتعليق عبّر فيه عن سعادته بهذا النجاح، قائلاً: «تباعا تباعا مع حبيبتي شيرين، وبنحتفل بتصدر غنوتنا كل المنصات خلال 2026 وبالـ153 مليون مشاهدة على في شهور قليلة».

وبحسب ما أعلنه الشافعي، استطاعت الأغنية تحقيق حضور لافت على المنصات الموسيقية خلال عام 2026، مؤكدةً استمرار التعاون الناجح الذي يجمعه بشيرين عبدالوهاب.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على الكيمياء الفنية بين شيرين والشافعي، خصوصاً أن الاحتفال جاء بطريقة بسيطة وعفوية، بعيداً عن الأجواء الرسمية، حيث اجتمع الاثنان على أنغام العمل الذي حقق هذا الانتشار الواسع.

ويعكس وصول الأغنية إلى هذا الرقم من المشاهدات حجم التفاعل الذي حققته لدى الجمهور، فيما شكّل الفيديو مناسبة للاحتفاء بالنجاح ومشاركة المتابعين لحظات من الأجواء التي تجمع الفنانة بالملحن والشاعر عزيز الشافعي.