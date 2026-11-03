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رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية
رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية
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رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية

فن و منوعات

2026-11-03 | 06:50
رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية
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Aljadeed
رسائل متبادلة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان تشعل التفاعل قبل المنافسة الرمضانية

ردّ الفنان أحمد العوضي على رسالة زميله محمد رمضان، مؤكداً علاقة الأخوّة التي تجمعهما، ومرحباً بالمنافسة الشريفة بينهما في موسم دراما رمضان 2027.

وكتب العوضي عبر حسابه على «فيسبوك»: «النجم محمد رمضان، إحنا إخوات وحبايب، ومفيش حد كبير على التاني. إنت فعلاً أصغر مني بسنة ونص، لكن كبير في غلاوتك وأكبر في عدد الأعمال، وأنا كبير بحب الناس البسطاء»، شاكراً رمضان على تقديره للجمهور الذي اعتبره سبباً في نجاحهما.

وتمنّى العوضي لرمضان عودة قوية بمسلسله الجديد بعد غياب ثلاث سنوات، مؤكداً أن مشاركته في الموسم أسعدته، لما تضيفه من منافسة تصبّ في مصلحة المشاهدين. وأضاف: «هاخد منك وعد إن كل سنة لازم تبقى موجود»، داعياً إياه إلى مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسله «سلطان الديب» معه في منطقة عين شمس، والاحتفال بنجاحه.

وكان محمد رمضان قد وجّه رسالة إلى العوضي، عبّر فيها عن تقديره لاعتزازه بانتمائه إلى البسطاء، قائلاً: «بحب حبك الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعتنا وصناعة كتير من عظماء مصر».

ومازحه بشأن فارق السن وتجربتهما في البطولة، فكتب: «بالعمر إنت أخويا الكبير، وبالبطولات أنا أخوك الكبير»، متمنياً النجاح لمسلسله، ومقترحاً أن يشاهدا إحدى حلقاته معاً خلال رمضان.

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