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هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!
هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!
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هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!

فن و منوعات

2026-11-03 | 08:32
هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!
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Aljadeed
هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!

أثارت الممثلة التركية هاندا أرتشيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تزعم زواجها من المنتج التركي أونور غوفناتام، وسط مفاجأة تتعلق بحالته الاجتماعية، إذ ادعت بعض الحسابات أنه متزوج بالفعل.

وتصاعد الجدل بعدما تداول متابعون صورة قيل إنها تثبت زواج المنتج التركي، ما دفع البعض إلى توجيه انتقادات لهاندا، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات أو لحدوث زواج بينهما.

وكانت تقارير صحافية تركية قد كشفت سابقاً عن تقارب هاندا وغوفناتام، بعدما تعارفا خلال رحلة إلى لندن، قبل أن تتطور علاقتهما إلى لقاءات ضمن مجموعة من الأصدقاء.

وفي أول تعليق لها على الأنباء التي ربطتها بالمنتج، أكدت هاندا أن الأمر لا يزال جديداً، وأن الحديث عنه سابق لأوانه، داعية إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام.

وتزامنت هذه الشائعات مع تقارير عن احتمال تعاونهما في فيلم جديد من إنتاج غوفناتام، مؤسس شركة «OGM Pictures».

ورغم انتشار أخبار الزواج والصورة المثيرة للجدل، تبقى حقيقة ارتباط هاندا أرتشيل بالمنتج التركي وحالته الاجتماعية غير محسومتين، في انتظار توضيح رسمي من الطرفين.

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