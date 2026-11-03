أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مي عمر تتأثر بموقف إنساني لسائق توك توك وتوثّق ما فعله مع الركاب!
مي عمر تتأثر بموقف إنساني لسائق توك توك وتوثّق ما فعله مع الركاب!
A-
A+

مي عمر تتأثر بموقف إنساني لسائق توك توك وتوثّق ما فعله مع الركاب!

فن و منوعات

2026-11-03 | 08:40
مي عمر تتأثر بموقف إنساني لسائق توك توك وتوثّق ما فعله مع الركاب!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مي عمر تتأثر بموقف إنساني لسائق توك توك وتوثّق ما فعله مع الركاب!

أشادت الفنانة المصرية مي عمر بموقف إنساني مؤثر لسائق «توك توك» في منطقة شبرا بالقاهرة، بعدما فوجئت برسالة وضعها داخل مركبته لمساعدة الركاب الذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية بدفع الأجرة، في لفتة أثارت إعجابها ودفعتها إلى مشاركة القصة مع جمهورها.

ووثّقت مي عمر الموقف بمقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص على «إنستغرام»، خلال وجودها في المنطقة لتصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تدور أحداثه في حي شعبي.

ولفتت انتباهها عبارة كتبها السائق داخل المركبة، جاء فيها: «إن لم تتمكن من دفع أجرة الرحلة، لا تقلق ولا تحرج نفسك، فقط انزل بهدوء، فالله وحده الرازق.. الناس للناس، واليوم لك وبكرة عليك»، كما طلب من الركاب الدعاء له ولابنه بالخير.

وتفاعلت مي عمر مع المبادرة بعفوية، وكتبت على الفيديو: «شوفوا الجمال»، قبل أن توجّه حديثها إلى السائق قائلة: «ليت الناس جميعاً تكون مثلك»، في تعبير عن تقديرها لموقفه الإنساني.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع استمرار مي عمر في تصوير مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تستعد للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2027، بمشاركة بيومي فؤاد وإنجي المقدم وسيد رجب، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

تمزق فستان اصالة على مسرح ! موقف محرج امام الجمهور وهذا ما فعلته
09:42

تمزق فستان اصالة على مسرح ! موقف محرج امام الجمهور وهذا ما فعلته

تعرّضت الفنانة أصالة لموقف محرج على المسرح خلال حفلها في مدينة ديترويت، الذي اختتمت به جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما استدعت مشكلة في فستانها تدخّل مساعدتها لإجراء تعديل عليه أمام الحاضرين.

09:42

تمزق فستان اصالة على مسرح ! موقف محرج امام الجمهور وهذا ما فعلته

تعرّضت الفنانة أصالة لموقف محرج على المسرح خلال حفلها في مدينة ديترويت، الذي اختتمت به جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما استدعت مشكلة في فستانها تدخّل مساعدتها لإجراء تعديل عليه أمام الحاضرين.

هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!
08:32

هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!

أثارت الممثلة التركية هاندا أرتشيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تزعم زواجها من المنتج التركي أونور غوفناتام، وسط مفاجأة تتعلق بحالته الاجتماعية، إذ ادعت بعض الحسابات أنه متزوج بالفعل.

08:32

هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!

أثارت الممثلة التركية هاندا أرتشيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تزعم زواجها من المنتج التركي أونور غوفناتام، وسط مفاجأة تتعلق بحالته الاجتماعية، إذ ادعت بعض الحسابات أنه متزوج بالفعل.

من المستشفى إلى أحضان العائلة.. ظهور جديد لنجمة "طيور الجنة" جنى مقداد
08:14

من المستشفى إلى أحضان العائلة.. ظهور جديد لنجمة "طيور الجنة" جنى مقداد

تصدّر اسم جنى مقداد، نجمة قناة «طيور الجنة»، منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد برفقة والدتها، عقب الوعكة الصحية التي استدعت دخولها المستشفى، وسط تفاعل من متابعيها الذين تمنّوا لها الشفاء التام.

08:14

من المستشفى إلى أحضان العائلة.. ظهور جديد لنجمة "طيور الجنة" جنى مقداد

تصدّر اسم جنى مقداد، نجمة قناة «طيور الجنة»، منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد برفقة والدتها، عقب الوعكة الصحية التي استدعت دخولها المستشفى، وسط تفاعل من متابعيها الذين تمنّوا لها الشفاء التام.

اخترنا لكم
تمزق فستان اصالة على مسرح ! موقف محرج امام الجمهور وهذا ما فعلته
09:42
هل وقعت هاندا أرتشيل في حب رجل متزوج؟ تفاصيل جديدة تثير الجدل!
08:32
من المستشفى إلى أحضان العائلة.. ظهور جديد لنجمة "طيور الجنة" جنى مقداد
08:14
إلهام شاهين ترد بقصيدة نارية على تهديدات مرتضى منصور وتلوّح بالقضاء!
07:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026