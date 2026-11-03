مي عمر تتأثر بموقف إنساني لسائق توك توك وتوثّق ما فعله مع الركاب!

ووثّقت مي عمر الموقف بمقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص على «إنستغرام»، خلال وجودها في المنطقة لتصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تدور أحداثه في حي شعبي.

ولفتت انتباهها عبارة كتبها السائق داخل المركبة، جاء فيها: «إن لم تتمكن من دفع أجرة الرحلة، لا تقلق ولا تحرج نفسك، فقط انزل بهدوء، فالله وحده الرازق.. الناس للناس، واليوم لك وبكرة عليك»، كما طلب من الركاب الدعاء له ولابنه بالخير.

وتفاعلت مي عمر مع المبادرة بعفوية، وكتبت على الفيديو: «شوفوا الجمال»، قبل أن توجّه حديثها إلى السائق قائلة: «ليت الناس جميعاً تكون مثلك»، في تعبير عن تقديرها لموقفه الإنساني.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع استمرار مي عمر في تصوير مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تستعد للمنافسة به في موسم دراما 2027، بمشاركة بيومي فؤاد وإنجي المقدم وسيد رجب، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.