ليلى أحمد زاهر تستعيد رشاقتها بعد استقبال طفلتها الأولى

واختارت ليلى إطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت قميصاً باللون الأزرق الفاتح، نسّقته مع تنورة بتدرجات البيج والبني والنبيتي من دار الأزياء العالمية Tod's، فيما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها الطبيعية.

وحظيت الصور بإعجاب الجمهور، لا سيما أنها تأتي بعد دخول الفنانة مرحلة من حياتها الشخصية مع الأمومة، التي تشارك بعض تفاصيلها مع متابعيها.

وكانت ليلى زاهر وزوجها هشام قد أعلنا استقبال طفلتهما الأولى، التي اختارا لها اسم «إيلا»، وشاركا لاحقاً صورة عائلية جمعتهما بالمولودة خلال وجودهما في دبي، مع الحرص على عدم إظهار ملامح وجهها.

وفي سياق آخر، عادت إلى الواجهة تصريحات سابقة لليلى كشفت خلالها كواليس اكتشاف حملها، والمفاجأة التي أعدّتها لزوجها لإبلاغه بالخبر .

وخلال استضافتهما في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش، روت ليلى أنها اكتشفت حملها أثناء سفرها بعيداً عن زوجها، وقررت الاحتفاظ بالخبر حتى عودتها، رغم مشاعر الفرح والصدمة والتوتر التي عاشتها في تلك اللحظات.

وأوضحت أنها اشترت ملابس صغيرة لطفلهما المنتظر، واحتفظت باختبار الحمل، قبل أن ترتّب الأغراض على السرير وتستدعي هشام لمفاجأته، رغبةً منها في توثيق اللحظة الأولى التي سيعرف فيها أنه سيصبح أباً.

واعترفت ليلى بأنها لم تستطع السيطرة على دموعها وارتجافها من شدة التأثر، فيما أصيب هشام بالدهشة، خصوصاً أنه لم يكن يتوقع المفاجأة، ولم يعتد أن تخفي عنه أي أمر.

وهكذا، تجمع ليلى أحمد زاهر بين حياتها الفنية وتجربتها الجديدة مع الأمومة، فيما تواصل إطلالاتها ومشاركاتها العائلية جذب اهتمام جمهورها.