كريم فهمي يخرج عن صمته بعد أنباء نقله إلى المستشفى... ويوجّه رسالة حاسمة

وعبر خاصية «القصص» على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، نفى فهمي بشكل قاطع صحة المتداولة، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرّض لأي وعكة صحية، وأنه يواصل حياته اليومية بصورة طبيعية.

ولم يكتفِ الفنان المصري بطمأنة محبيه، بل عبّر عن استيائه من انتشار معلومات غير صحيحة تتعلق بصحته، منتقداً تسرّع بعض الصفحات في تداول الأخبار من دون التأكد من صحتها أو الرجوع إلى مصادر موثوقة.

وشدّد على ضرورة تحلّي الصحفيين وصنّاع المحتوى بالمسؤولية المهنية عند نشر الأخبار، خصوصاً تلك التي تمسّ الحياة الشخصية للفنانين، معتبراً أن الشائعات الصحية قد تتسبب بحالة من القلق والخوف لدى أفراد العائلة والمقرّبين، الذين قد يفاجَؤون بأخبار لا أساس لها من الصحة.

كما لفت إلى أن تداول مثل هذه المعلومات لا يؤثر في الشخص المستهدف وحده، بل يمتد إلى محيطه العائلي والاجتماعي، داعياً إلى مراعاة الجانب الإنساني قبل السعي وراء نشر الأخبار وتحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل.

وفي ختام توضيحه، حرص كريم فهمي على الشكر إلى كل من تواصل معه للاطمئنان على صحته، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل، معرباً عن تقديره لمحبة الجمهور واهتمامه، ومتمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

وعلى الصعيد الفني، يواصل كريم فهمي حضوره في الدراما والسينما ، إذ شارك في بطولة مسلسل «وننسى اللي كان» إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبمشاركة خالد سرحان ومنة فضالي وشيرين رضا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

كما سجّل حضوراً كضيف شرف في فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمع السقا وياسمين عبد العزيز، إلى جانب مشاركته في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا وماجد المصري، في إطار استمراره بتقديم أعمال فنية متنوعة.

وبينما تسببت الأنباء المتداولة بموجة من التساؤلات حول وضعه الصحي، جاء رد كريم فهمي ليحسم الجدل ويؤكد أن ما جرى تداوله عن دخوله المستشفى لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.