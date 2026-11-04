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بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية.. حقيقة عودة دينا الشربيني إلى عمرو دياب تنكشف
بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية.. حقيقة عودة دينا الشربيني إلى عمرو دياب تنكشف
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بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية.. حقيقة عودة دينا الشربيني إلى عمرو دياب تنكشف

فن و منوعات

2026-11-04 | 08:03
بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية.. حقيقة عودة دينا الشربيني إلى عمرو دياب تنكشف
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بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية.. حقيقة عودة دينا الشربيني إلى عمرو دياب تنكشف

عادت علاقة الفنان المصري عمرو دياب بمواطنته الفنانة دينا الشربيني إلى دائرة الاهتمام مجدداً، بعدما لفتت الأخيرة الأنظار بحضورها حفلين غنائيين متتاليين لـ«الهضبة»، ما أثار موجة من التساؤلات حول احتمال عودة علاقتهما العاطفية بعد سنوات على انفصالهما.

وبدأت التكهنات بعدما شوهدت دينا الشربيني بين جمهور حفل عمرو دياب في مدينة الجونة، الذي أُقيم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قبل أن تكرر ظهورها في حفله الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي دفع بعض المتابعين إلى الربط بين حضورها المتكرر واحتمال تجدد قصة الحب التي جمعتهما سابقاً.

ومع انتشار الأنباء والتفسيرات المختلفة، خرج مصدر مقرّب من عمرو دياب عن صمته، ليكشف في تصريحات خاصة لموقع «فوشيا» حقيقة ما يجري بين النجمين.

ونفى المصدر صحة الأخبار المتداولة بشأن عودتهما إلى بعضهما عاطفياً، مؤكداً أن علاقتهما السابقة انتهت منذ سنوات، ولم تشهد أي تطورات جديدة تشير إلى استئناف الارتباط.

وأوضح أن دينا الشربيني وعمرو دياب لا يزالان يحتفظان بعلاقة ودية يسودها الاحترام المتبادل، رغم انتهاء قصتهما العاطفية، مشدداً على أن حضور الفنانة حفلاته لا يُعد دليلاً على عودتهما.

وأشار المصدر إلى أن دينا تحرص على الاستمتاع بحفلات «الهضبة»، تماماً كما يفعل عدد من نجوم الوسط الفني، موضحاً أن حفله الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد أيضاً حضور الفنانة أمينة خليل، فيما استقطب حفله في الجونة عدداً من المشاهير.

ولفت إلى أن عمرو دياب يحرص على الحفاظ على علاقات طيبة مع الأشخاص الذين جمعته بهم ارتباطات سابقة، مستشهداً بعلاقته بطليقته الفنانة شيرين رضا، التي تجمعه بها صداقة مستمرة، وتحرص بدورها على حضور بعض حفلاته.

وبحسب المصدر، فإن العلاقة الحالية بين عمرو دياب ودينا الشربيني لا تتجاوز إطار الصداقة والاحترام، بعيداً عن التكهنات التي رافقت ظهور الفنانة المصرية في حفلاته الأخيرة.

وتزامن تجدد الحديث عن علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب مع استمرار تداول أنباء تربطها عاطفياً بالفنان كريم محمود عبد العزيز، الذي شاركها بطولة فيلم «طلقني».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الفترة الماضية تكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية بين دينا وكريم، قبل أن تتردد لاحقاً أخبار عن انفصالهما.

إلا أن أياً من الطرفين لم يؤكد رسمياً وجود ارتباط عاطفي بينهما من الأساس، كما لم يصدر عنهما أي تعليق يحسم صحة الأنباء المتعلقة بالانفصال، ما يجعل كل ما يُتداول في هذا الشأن مجرد تكهنات غير مؤكدة.

وبين شائعات عودتها إلى عمرو دياب والتساؤلات المتعلقة بعلاقتها بكريم محمود عبد العزيز، تبقى الحياة العاطفية لدينا الشربيني محط اهتمام متابعيها، في وقت تفضّل فيه الفنانة عدم التعليق على الأنباء المتداولة بشأن ارتباطاتها الشخصية.

وعلى الصعيد الفني، تستعد دينا الشربيني للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، إلى جانب النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، فضلاً عن مشروعات سينمائية أخرى مرتقبة.

وفي انتظار أي تصريح رسمي من أصحاب العلاقة، يبقى ما حسمه المصدر المقرّب من عمرو دياب هو نفي عودة العلاقة العاطفية مع دينا الشربيني، والتأكيد على استمرار الود والاحترام بينهما رغم انتهاء ارتباطهما السابق.

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