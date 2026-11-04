انفصال فوز الفهد عن زوجها عبد اللطيف الصراف يثير الجدل... وبيان يُحذف بعد ساعتين!

وبحسب ما تداولته صفحات متخصصة بأخبار المشاهير، فقد نشرت فوز الفهد بياناً عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، قبل أن تحذفه بعد نحو ساعتين، ما زاد من اهتمام المتابعين بمضمونه وأعاد حياتها الزوجية إلى دائرة الجدل.

وجاء في البيان المتداول أنها انفصلت عن زوجها عبد اللطيف الصراف بعد سنوات جمعتهما، مؤكدة أن الاحترام والتقدير سيبقيان أساس العلاقة بينهما، خصوصاً في ظل وجود طفليهما وفوز.

وتضمّن البيان رسالة تمنّت فيها لزوجها التوفيق في حياته المقبلة، وجاء فيها: «أتمنى له كل التوفيق والخير في حياته ، ويبقى بيننا كل الاحترام والتقدير متمثلاً في أولادنا أحمد وفوز اللذين سيبقون دائماً أولويتنا المشتركة».

كما تضمّن طلباً موجهاً إلى والصفحات الإخبارية بضرورة احترام خصوصية العائلة خلال هذه المرحلة، والابتعاد عن نشر الشائعات والتكهنات بشأن حياتهما الشخصية.

وأثار تداول البيان، ثم الحديث عن حذفه بعد وقت قصير، تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن الأسباب التي دفعت فوز إلى إزالته، وما إذا كانت ستخرج بتوضيح جديد يحسم حقيقة انفصالها.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها الحياة الزوجية لفوز الفهد اهتمامات الجمهور، إذ سبق أن لاحقتها خلال شهر آب الماضي تحدثت عن انفصالها واستعدادها لدخول تجربة زواج .

وفي ذلك الوقت، ردّت فوز على الأنباء المتداولة بطريقة ساخرة، قائلة: «لا يا جماعة، أنا ما راح أتزوج، وهي مرة وتوبة وخلصنا يعني لازم أطلع وأتكلم عشان يصير لوية؟ خل أروح أتعشى مع البنات وايد أحسن لي».

وكان تعليقها قد فتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، إذ اعتبر بعض المتابعين أن كلماتها تحمل تلميحاً إلى انتهاء زواجها، بينما رأى آخرون أنها كانت تردّ على الشائعات المتعلقة بنيتها الزواج مجدداً، من دون تأكيد وقوع الطلاق.

يُذكر أن فوز الفهد ارتبطت برجل الأعمال عبد اللطيف الصراف في السابع عشر من آذار عام 2020، في زواج حظي باهتمام واسع عبر ، خصوصاً مع الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها فوز في مجال التجميل والأزياء.

وأثمر زواجهما عن طفلين، أحمد وفوز، اللذين تحرص على مشاركة بعض لحظاتهما العائلية مع جمهورها، مع الحفاظ على جانب من خصوصية حياتها الشخصية.

وتُعد فوز الفهد من أبرز المؤثرات الكويتيات في مجالي الموضة والجمال، حيث بدأت نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام 2014، قبل أن تتحول إلى واحدة من الأسماء المعروفة في عالم الأزياء ومستحضرات التجميل.

وفي انتظار توضيح مباشر يمكن التحقق منه، تبقى الأنباء المتداولة بشأن انفصال فوز الفهد عن عبد اللطيف الصراف مستندة إلى البيان المنسوب إليها، والذي قيل إنه حُذف بعد وقت قصير من نشره، من دون تأكيد مستقل لصحة محتواه.