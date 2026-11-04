أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الملكة رانيا في مستشفى بـ إسبانيا.. ما حقيقة وضعها الصحي وما العلاج الذي خضعت له؟
الملكة رانيا في مستشفى بـ إسبانيا.. ما حقيقة وضعها الصحي وما العلاج الذي خضعت له؟
A-
A+

الملكة رانيا في مستشفى بـ إسبانيا.. ما حقيقة وضعها الصحي وما العلاج الذي خضعت له؟

فن و منوعات

2026-11-04 | 10:33
الملكة رانيا في مستشفى بـ إسبانيا.. ما حقيقة وضعها الصحي وما العلاج الذي خضعت له؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الملكة رانيا في مستشفى بـ إسبانيا.. ما حقيقة وضعها الصحي وما العلاج الذي خضعت له؟

زيارةٌ بعيدة عن البروتوكول الملكي، لكنّها لم تمرّ بعيداً عن عدسات الصحافة الإسبانية... الملكة رانيا العبدالله في مدريد، وهذه المرة ليس في زيارة رسمية، بل في رحلة كشفت مجلة «هولا» الإسبانية عن أسبابها الصحية والعائلية.

وبحسب تقرير نشرته المجلة في الرابع من تشرين الثاني، أمضت الملكة رانيا نحو أسبوع في العاصمة الإسبانية، بهدف الخضوع لعلاج طبي متخصص لتخفيف آلام أسفل الظهر التي تعاني منها منذ سنوات، وفق المعلومات التي أوردتها المجلة.

وزارت الملكة مستشفى «روبير الدولي» في مدريد، حيث خضعت، بحسب التقرير، لجلسات علاجية تحت إشراف الطبيب خايمي باسيلغا، المتخصص في جراحة العظام.

أما التفاصيل الطبية، فكشفت المجلة أن العلاج شمل حقن «أورثوكين» في منطقة العمود الفقري، إلى جانب استخدام تقنية الترددات الراديوية لتخفيف الألم، ضمن جلسات أُجريت على مدى أيام مختلفة.

ولم تُعلن نتائج هذه العلاجات أو مدى التحسن الذي حققته الملكة، كما لم يصدر تأكيد رسمي من الديوان الملكي الأردني بشأن التفاصيل الصحية التي نشرتها المجلة.

لكن الرحلة لم تقتصر على المواعيد الطبية، إذ رافقت الملكة رانيا ابنتُها الأميرة إيمان، وزوجُها جميل ألكسندر ثيرميوتيس، وابنتُهما أمينة، التي أتمّت عامها الأول في شباط الماضي.

وبعيداً عن اللقاءات الرسمية والمراسم الملكية، استمتعت العائلة بأوقات خاصة في شوارع مدريد، حيث رُصدت الملكة برفقة ابنتها وحفيدتها خلال جولة تسوّق في منطقة «الميل الذهبي» الشهيرة، شملت زيارة متاجر لملابس الأطفال.

ولم تتضمن الزيارة أي لقاءات رسمية مع العائلة المالكة الإسبانية، إذ اتخذت طابعاً شخصياً وعائلياً.

وهكذا، كشفت رحلة الملكة رانيا إلى مدريد جانباً غير معلن سابقاً من متابعتها الصحية، في زيارة جمعت بين العلاج والوقت العائلي، فيما تبقى تفاصيل حالتها ونتائج العلاج من دون إعلان رسمي أردني.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار
12:10

جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار

فاجأ الفنان اللبناني جوزيف عطية وملكة جمال لبنان بيرلا حرب الجمهور بالكشف عن علاقتهما العاطفية، بعدما شاركت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما خلال وجودهما في فرنسا، في خطوة اعتبرها المتابعون إعلاناً رسمياً عن قصة الحب التي تجمعهما.

12:10

جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار

فاجأ الفنان اللبناني جوزيف عطية وملكة جمال لبنان بيرلا حرب الجمهور بالكشف عن علاقتهما العاطفية، بعدما شاركت الأخيرة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما خلال وجودهما في فرنسا، في خطوة اعتبرها المتابعون إعلاناً رسمياً عن قصة الحب التي تجمعهما.

بعد 8 سنوات من الزواج.. سارة ملص وزياد أبو شعر يستقبلان طفلهما الأول "عمر"
12:06

بعد 8 سنوات من الزواج.. سارة ملص وزياد أبو شعر يستقبلان طفلهما الأول "عمر"

بعد ثماني سنوات من الزواج والانتظار، يعيش الثنائي السوري وصانعا المحتوى سارة ملص وزياد أبو شعر فرحة استثنائية، بعدما أعلنا استقبال مولودهما الأول، الذي اختارا له اسم «عمر»، في لحظة عائلية مؤثرة شاركا تفاصيلها مع جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

12:06

بعد 8 سنوات من الزواج.. سارة ملص وزياد أبو شعر يستقبلان طفلهما الأول "عمر"

بعد ثماني سنوات من الزواج والانتظار، يعيش الثنائي السوري وصانعا المحتوى سارة ملص وزياد أبو شعر فرحة استثنائية، بعدما أعلنا استقبال مولودهما الأول، الذي اختارا له اسم «عمر»، في لحظة عائلية مؤثرة شاركا تفاصيلها مع جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير
Play
09:49
Play

طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.

09:49

طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير

في هذه الحلقة الاستثنائية والإنسانية بامتياز من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين قامة فنية وصوتاً لا يتكرر، الفنان القدير طوني حنا، في حوار وجداني يغوص عميقاً خلف كواليس الفن والشهرة ليلامس أبعاد روحه وتجاربه الحياتية القاسية.

اخترنا لكم
جوزيف عطية وبيرلا حرب يعلنان ارتباطهما رسمياً.. وصور رومانسية من باريس تخطف الأنظار
12:10
بعد 8 سنوات من الزواج.. سارة ملص وزياد أبو شعر يستقبلان طفلهما الأول "عمر"
12:06
طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير
09:49
انفصال فوز الفهد عن زوجها عبد اللطيف الصراف يثير الجدل... وبيان يُحذف بعد ساعتين!
08:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026