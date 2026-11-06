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أصالة تتعرض للسرقة في أميركا وتكشف تفاصيل ما حدث داخل الفندق
أصالة تتعرض للسرقة في أميركا وتكشف تفاصيل ما حدث داخل الفندق
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أصالة تتعرض للسرقة في أميركا وتكشف تفاصيل ما حدث داخل الفندق

فن و منوعات

2026-11-06 | 06:23
أصالة تتعرض للسرقة في أميركا وتكشف تفاصيل ما حدث داخل الفندق
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Aljadeed
أصالة تتعرض للسرقة في أميركا وتكشف تفاصيل ما حدث داخل الفندق

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعرضها لسرقة مجموعة من مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، معبّرة عن حزنها الشديد لخسارة قطع تحمل قيمة معنوية وعاطفية كبيرة بالنسبة إليها، من بينها مقتنيات مرتبطة بوالدها الراحل، وهدايا من زوجها وأولادها وأصدقائها.

وجاء إعلان أصالة عبر منشور مطوّل أرفقته بمقطع فيديو يوثّق أبرز لحظات حفلاتها في أميركا، حيث تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل الحادثة، مؤكدة أنها فضّلت التزام الصمت طوال الأيام الماضية حتى لا تؤثر هذه التجربة على فرحتها بنجاح جولتها الفنية.

واستهلت أصالة حديثها بالتعبير عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حفلاتها، والتي انطلقت من لوس أنجلوس، مروراً بنيوجيرسي، وصولاً إلى ديترويت، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور فاق توقعاتها، وأنها تمكنت من تحقيق أحد أحلامها الفنية من خلال هذه الجولة.

أما عن تفاصيل السرقة، فأوضحت أصالة أن الحادثة وقعت خلال المحطة الأخيرة من جولتها في ديترويت، بعدما وصلت إلى الفندق واستعدت لحفلها، حيث قامت بتبديل مجوهراتها قبل التوجه إلى المسرح.

وأكدت أنها اعتادت خلال السفر ارتداء مجوهراتها الخاصة بدلاً من استعارة قطع ثمينة، تجنباً لتحمّل مسؤوليتها، مشيرة إلى أن جميع المجوهرات التي كانت بحوزتها تعود إليها شخصياً.

وأضافت أنها عادت إلى الفندق بعد انتهاء الحفل وهي تشعر بتعب شديد، فخلدت إلى النوم، قبل أن تستيقظ في صباح اليوم التالي وتفتح حقيبتها لتغيير أقراطها كعادتها، لتكتشف اختفاء علبة مجوهراتها بالكامل.

ولم تُخفِ أصالة تأثرها الشديد بالحادثة، موضحة أن خسارتها لم تكن مادية فحسب، بل طالت مقتنيات تحمل ذكريات لا يمكن تعويضها.

وقالت في منشورها: «للأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها»، مشيرة إلى أن من بين القطع المفقودة مقتنيات تحمل اسم والدها وصورته، وأخرى حصلت عليها هدايا من زوجها وأولادها وأصدقائها المقربين، إضافة إلى مجوهرات اشترتها لنفسها احتفالاً بنجاحات فنية حققتها على مدار سنوات.

وتحدثت بألم عن هذه الذكريات، مؤكدة أن بعض المقتنيات استغرق إعدادها وقتاً طويلاً، ومن بينها قطعة تحمل اسم والدها انتظرت أكثر من عام للحصول عليها.

وفي ما يتعلق بالتحقيقات، كشفت أصالة عن حضور الشرطة والجهات المعنية لمتابعة الحادثة، إلا أنها أكدت عدم توصلها إلى أي معلومات جديدة بشأن مجوهراتها المفقودة، رغم مرور نحو أسبوع على الواقعة.

وأوضحت أنها كانت مترددة في مشاركة الخبر مع جمهورها، خصوصاً أن الجولة الأميركية شكّلت محطة مهمة في مسيرتها الفنية، وحققت نجاحاً فاق توقعاتها، لكنها قررت في النهاية الكشف عما تعرضت له.

ورغم حزنها، شددت أصالة على رغبتها في تجاوز هذه التجربة وعدم السماح لها بالتأثير على نشاطها الفني، معلنة استعدادها للقاء جمهورها في دبي خلال حفل يحمل عنوان «الإمارات تحب سوريا».

وأكدت أنها تتطلع إلى هذا اللقاء لتعويض الأيام الصعبة التي عاشتها، قائلة إنها بحاجة إلى الفرح والغناء برفقة جمهورها، الذي تعتبر محبته أغلى من جميع الكنوز.

واختتمت أصالة رسالتها بالتأكيد على أن لقاء محبيها يمنحها السعادة والقوة لتجاوز ما حدث، معبّرة عن أملها في أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من الفرح والسلام.

A post shared by Assala (@assala)


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