حمادة هلال ضيف "مساحة خاصة".. أسرار من حياته ومسيرته على الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تطور جديد في قضية سرقة مجوهرات الفنانة السورية أصالة نصري خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما كشف الإعلامي رامي صادق عن القيمة المحتملة للمجوهرات المفقودة، في رقم أثار التساؤلات بشأن حجم الخسارة التي تعرضت لها النجمة السورية.
كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعرضها لسرقة مجموعة من مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة خلال جولتها الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، معبّرة عن حزنها الشديد لخسارة قطع تحمل قيمة معنوية وعاطفية كبيرة بالنسبة إليها، من بينها مقتنيات مرتبطة بوالدها الراحل، وهدايا من زوجها وأولادها وأصدقائها.
أدانت هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند بأربع جرائم جنسية، بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع. وشملت الإدانة تهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم اعتداء جنسي بحق أربع نساء، عن وقائع تعود إلى الفترة بين عامي 2004 و2009.