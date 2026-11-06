حمادة هلال ضيف "مساحة خاصة".. أسرار من حياته ومسيرته على الجديد

يحلّ الفنان المصري ضيفًا على الإعلامي في حلقة من الموسم الثاني لبودكاست "مساحة خاصة"، تُعرض السبت عند الساعة 20:40 على "الجديد"، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" عبر .



