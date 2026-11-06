من الشاشة الى التكريم.. يسرا تحصد جائزة "انجاز العمر" في البحرين!

ولم يقتصر التكريم على يسرا، إذ منح المهرجان رائد الأعمال نادر المسقطي جائزة "الريادة في الثقافة السينمائية البحرينية"، تقديراً لدوره في تأسيس نادي البحرين للسينما عام 1980، وجهوده في دعم الثقافة السينمائية وترسيخ حضورها في .

وتشهد السادسة، التي تستمر حتى العاشر من تشرين الثاني، عرض نحو 90 فيلماً ضمن مجموعة من الأقسام والبرامج، تشمل الأفلام البحرينية والوثائقية وأفلام التحريك وأفلام الطلبة، في مشاركة تعكس اتساع الحضور السينمائي المحلي والعربي والدولي.

للمخرج تامر شوامرة، والمغربي "حدائق الجنة" للمخرجة صونيا الطراب، والمصري «آخر المعجزات» للمخرج عبد الوهاب شوقي، واللبناني "لآخر رقصة" للمخرجة نور عقيقي، والسوري «نهار عابر» للمخرجة رشا شاهين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي أن المملكة تمتلك إرثاً ثقافياً وفنياً راسخاً وتجربة سينمائية أسهمت على مدى عقود في إثراء حركتها الثقافية، معتبراً أن المهرجان يشكل امتداداً لهذا الإرث ومنصة لإبراز الطاقات الإبداعية.

كما أشار إلى أن اتساع المشاركة الدولية في هذه الدورة يمثل خطوة مهمة في مسيرة المهرجان، ويفتح المجال أمام مزيد من التبادل الثقافي والتفاعل بين التجارب السينمائية المختلفة.

ولا يقتصر البرنامج على عروض الأفلام، بل يتضمن ورش عمل متخصصة في اختيار الممثلين ومهام مساعد المخرج، إلى جانب جلسة نقاشية حول الملكية الفكرية وحقوق العاملين في صناعة السينما.

وبين تكريم الأسماء الفنية البارزة، واستقبال تجارب سينمائية من دول عربية مختلفة، يواصل مهرجان البحرين السينمائي تعزيز حضوره كمنصة للاحتفاء بالسينما ودعم المواهب الجديدة.