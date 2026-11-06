يارا برسالة مؤثرة لـ فضل شاكر: "اشتقنالك ومنعشق فنك".. ماذا قالت عن بداياتها؟

وفاجأت جمهور حفل في جدة، بصعودها إلى مسرح " أرينا"، حيث اجتمعت به مجدداً وقدّما الأغنية وسط تفاعل كبير من الحاضرين، الذين ردّدوا معهما كلمات العمل، في استعاد أجواء التعاون الذي شكّل محطة بارزة في مسيرتهما الفنية.

وعلى هامش الحفل، وجّهت يارا رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر، عبّرت فيها عن اشتياقها إليه وإعجابها بفنه، قائلة: «بعد غياب طويل فعلاً اشتقناله، منحبه كتير ومنعشق فنه».ولم تكتفِ يارا بالتعبير عن محبتها، بل استعادت الدور الذي أدّاه فضل شاكر في بداياتها الفنية، مؤكدة أنه كان أول من دعم مسيرتها، وقالت: "الفنان الكبير فضل شاكر، عندي نقطة ضعف تجاه فنه، وخاصة إنه كان هو الأول اللي دعم بداية مسيرتي الفنية، وبعده لهلأ، فهذا شي كتير بيعني لي".كما تحدثت عن المكانة الخاصة التي تحتلها أغنية " معك" في مسيرتها، مشيرة إلى أنها لا تزال تقدّمها في حفلاتها ومناسباتها الفنية، وأن الجمهور يطلبها باستمرار، رغم مرور عقدين على صدورها.واعتبرت أن إعادة غناء الديو مع فضل شاكر كانت تجربة استثنائية، أعادت إليهما وإلى الجمهور ذكريات جميلة، ووصفت العمل بأنه "ديو رائع ما بيموت"وأعربت يارا عن أملها في تكرار هذه التجربة مستقبلاً، متمنية لفضل شاكر الصحة والتوفيق والنجاح، في لقاء لم يكن مجرد استعادة لأغنية قديمة، بل تجديداً لعلاقة فنية بدأت قبل عشرين عاماً ولا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.