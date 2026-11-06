أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يارا برسالة مؤثرة لـ فضل شاكر: &quot;اشتقنالك ومنعشق فنك&quot;.. ماذا قالت عن بداياتها؟
يارا برسالة مؤثرة لـ فضل شاكر: "اشتقنالك ومنعشق فنك".. ماذا قالت عن بداياتها؟
A-
A+

يارا برسالة مؤثرة لـ فضل شاكر: "اشتقنالك ومنعشق فنك".. ماذا قالت عن بداياتها؟

فن و منوعات

2026-11-06 | 08:21
يارا برسالة مؤثرة لـ فضل شاكر: "اشتقنالك ومنعشق فنك".. ماذا قالت عن بداياتها؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
يارا برسالة مؤثرة لـ فضل شاكر: "اشتقنالك ومنعشق فنك".. ماذا قالت عن بداياتها؟

بعد نحو 20 عاماً على تعاونهما الغنائي، جدّدت الفنانة اللبنانية يارا لقاءها الفني مع الفنان فضل شاكر، في لحظة أعادت إلى الجمهور ذكريات ديو "خدني معك"، الذي جمعهما عام 2006، ولا يزال يحظى بحضور لافت حتى اليوم

وفاجأت يارا جمهور حفل فضل شاكر في جدة، بصعودها إلى مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، حيث اجتمعت به مجدداً وقدّما الأغنية وسط تفاعل كبير من الحاضرين، الذين ردّدوا معهما كلمات العمل، في مشهد استعاد أجواء التعاون الذي شكّل محطة بارزة في مسيرتهما الفنية.
 

وعلى هامش الحفل، وجّهت يارا رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر، عبّرت فيها عن اشتياقها إليه وإعجابها بفنه، قائلة: «بعد غياب طويل فعلاً اشتقناله، منحبه كتير ومنعشق فنه».
ولم تكتفِ يارا بالتعبير عن محبتها، بل استعادت الدور الذي أدّاه فضل شاكر في بداياتها الفنية، مؤكدة أنه كان أول من دعم مسيرتها، وقالت: "الفنان الكبير فضل شاكر، عندي نقطة ضعف تجاه فنه، وخاصة إنه كان هو الأول اللي دعم بداية مسيرتي الفنية، وبعده لهلأ، فهذا شي كتير بيعني لي".
كما تحدثت عن المكانة الخاصة التي تحتلها أغنية "خدني معك" في مسيرتها، مشيرة إلى أنها لا تزال تقدّمها في حفلاتها ومناسباتها الفنية، وأن الجمهور يطلبها باستمرار، رغم مرور عقدين على صدورها.
واعتبرت أن إعادة غناء الديو مع فضل شاكر كانت تجربة استثنائية، أعادت إليهما وإلى الجمهور ذكريات جميلة، ووصفت العمل بأنه "ديو رائع ما بيموت"
وأعربت يارا عن أملها في تكرار هذه التجربة مستقبلاً، متمنية لفضل شاكر الصحة والتوفيق والنجاح، في لقاء لم يكن مجرد استعادة لأغنية قديمة، بل تجديداً لعلاقة فنية بدأت قبل عشرين عاماً ولا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"
09:59

بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"

في تصريح خاص لـ"الجديد"، أعرب الملحن المصري محمد يحيى عن سعادته بالمشاركة في ألبوم الفنانة إليسا، والذي حمل اسم "اليسار"، من خلال أغنيتي "ما تلاقيناش" و"ليل يا ليل"، كاشفاً عن تفاصيل من كواليس تعاونهما والعلاقة التي تجمعهما منذ سنوات.

09:59

بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"

في تصريح خاص لـ"الجديد"، أعرب الملحن المصري محمد يحيى عن سعادته بالمشاركة في ألبوم الفنانة إليسا، والذي حمل اسم "اليسار"، من خلال أغنيتي "ما تلاقيناش" و"ليل يا ليل"، كاشفاً عن تفاصيل من كواليس تعاونهما والعلاقة التي تجمعهما منذ سنوات.

الملحن ايمن قميحة عن تعاونه مع إليسا في ألبوم أليسار: "جرّبنا أنا والشاعرة سهام الشعشاع انه ما نلحق اغاني الترند"
09:57

الملحن ايمن قميحة عن تعاونه مع إليسا في ألبوم أليسار: "جرّبنا أنا والشاعرة سهام الشعشاع انه ما نلحق اغاني الترند"

تحدث الملحن ايمن قميحة عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد "أليسار".

09:57

الملحن ايمن قميحة عن تعاونه مع إليسا في ألبوم أليسار: "جرّبنا أنا والشاعرة سهام الشعشاع انه ما نلحق اغاني الترند"

تحدث الملحن ايمن قميحة عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد "أليسار".

معلومات عن المشتبه به في سرقة مجوهرات أصالة بـ أميركا.. وتفاصيل جديدة تكشفها الشرطة
09:36

معلومات عن المشتبه به في سرقة مجوهرات أصالة بـ أميركا.. وتفاصيل جديدة تكشفها الشرطة

في تطور جديد يتعلق بحادثة سرقة مجوهرات الفنانة السورية أصالة نصري خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، كشفت وسائل إعلام أميركية تفاصيل تحقيق تجريه شرطة ديترويت بشأن سرقة مجوهرات ثمينة من غرفة امرأة داخل أحد الفنادق الشهيرة، وسط معلومات جديدة عن المشتبه به.

09:36

معلومات عن المشتبه به في سرقة مجوهرات أصالة بـ أميركا.. وتفاصيل جديدة تكشفها الشرطة

في تطور جديد يتعلق بحادثة سرقة مجوهرات الفنانة السورية أصالة نصري خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، كشفت وسائل إعلام أميركية تفاصيل تحقيق تجريه شرطة ديترويت بشأن سرقة مجوهرات ثمينة من غرفة امرأة داخل أحد الفنادق الشهيرة، وسط معلومات جديدة عن المشتبه به.

اخترنا لكم
بتصريح خاص لـ"الجديد".. محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع إليسا في ألبوم "اليسار"
09:59
الملحن ايمن قميحة عن تعاونه مع إليسا في ألبوم أليسار: "جرّبنا أنا والشاعرة سهام الشعشاع انه ما نلحق اغاني الترند"
09:57
معلومات عن المشتبه به في سرقة مجوهرات أصالة بـ أميركا.. وتفاصيل جديدة تكشفها الشرطة
09:36
من الشاشة الى التكريم.. يسرا تحصد جائزة "انجاز العمر" في البحرين!
08:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026