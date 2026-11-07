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انتحـ ـار معجبة بسبب حمادة هلال! قصة صادمة يرويها الأخير لأول مرة
انتحـ ـار معجبة بسبب حمادة هلال! قصة صادمة يرويها الأخير لأول مرة
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انتحـ ـار معجبة بسبب حمادة هلال! قصة صادمة يرويها الأخير لأول مرة

فن و منوعات

2026-11-07 | 14:10
انتحـ ـار معجبة بسبب حمادة هلال! قصة صادمة يرويها الأخير لأول مرة
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Aljadeed
انتحـ ـار معجبة بسبب حمادة هلال! قصة صادمة يرويها الأخير لأول مرة


في ختام الموسم الثاني من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجم المصري حمادة هلال في حلقة استثنائية مليئة بالاعترافات الجريئة والأسرار التي يكشفها للمرة الأولى، بين محطات فنية ومواقف شخصية وإنسانية لم تُروَ من قبل.


 من الرهاب الاجتماعي وبداياته الصعبة، إلى كواليس أشهر أغنياته وقصص أعمال غنائية كادت أن تذهب إلى نجوم آخرين، يكشف حمادة هلال أسرار "مسطول" و"الحب الحقيقي"، ويتحدث عن مواقف جمعته بنجوم مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبي، ويوضح حقيقة تصريحات أثارت الجدل، ويرد على اتهامات ومواقف لا تزال تتفاعل حتى اليوم. كما يروي تفاصيل صادمة عن مداهمة الشرطة لحفل زفاف شعبي، وموقفه خلال ثورة 25 يناير، وزيارته إلى فلسطين، ويتحدث عن علاقته بالإنشاد الديني وإمكانية ابتعاده عن الغناء. وفي الجانب الأكثر تأثيراً، يفتح حمادة هلال قلبه للحديث عن والدته ورحلتها مع مرض السرطان، كاشفاً تفاصيل مؤلمة عن أيامها الأخيرة، وشعوره بقرب رحيلها، وصولاً إلى تجربة المرض التي طرقَت بابه مجدداً.
 

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