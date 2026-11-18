نجلاء فتحي تُفجع بوفاة شقيقتها بعد أقل من 3 أشهر على رحيل ابنتها

تلقت الفنانة نجلاء فتحي صدمة عائلية ، بعد وفاة شقيقتها السيدة منيرة فتحي، مساء الثلاثاء 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، عقب تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية استدعت نقلها إلى المستشفى، لتتجدد أحزان المصرية بعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة ابنتها الوحيدة ياسمين سيف أبو النجا.



وأعلنت لارا السكري، ابنة الفنانة أسما شريف منير، خبر الوفاة عبر خاصية القصص القصيرة على ، ناعيةً شقيقة جدتها، وكتبت: «انتقلت إلى رحمة الله أخت جدتي الأستاذة منيرة فتحي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».



وطلبت لارا من متابعيها الدعاء للراحلة، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عبّر عن تعازيه ومساندته للعائلة في هذا الظرف الصعب.



وكانت الحالة الصحية لمنيرة فتحي قد شهدت تدهوراً خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى ومتابعة وضعها الطبي. وسبق أن كشفت أسما شريف منير عن تعرض جدة ابنتها لوعكة صحية شديدة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها العائلة، واضطرارها للتنقل بين المستشفى والتزامات عائلية أخرى.



وتأتي هذه الخسارة الجديدة بعد الفاجعة التي عاشتها نجلاء فتحي في 30 آب (أغسطس) 2026، بوفاة ابنتها الوحيدة ياسمين سيف أبو النجا عن عمر 44 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وشكّل رحيل ياسمين صدمة كبيرة للعائلة، خصوصاً أنها كانت الابنة الوحيدة للفنانة ، وفضّلت الابتعاد عن الأضواء والحفاظ على خصوصية حياتها.



وشُيّع جثمان الراحلة بحضور والدتها ووالدها وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء، إلى جانب شخصيات من الوسط الفني، من بينها الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على تقديم الدعم لنجلاء فتحي في مصابها.



وبعد أقل من ثلاثة أشهر على رحيل ابنتها، تواجه نجلاء فتحي خسارة عائلية بوفاة شقيقتها، وسط موجة من التعازي والمواساة من محبيها والجمهور.



وتُعد نجلاء فتحي، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء، واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، إذ بدأت مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً خلال السبعينيات والثمانينيات.



وقدّمت مجموعة من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور، من بينها «أفراح» و«الوفاء العظيم» و«أحلام هند وكاميليا»، كما شكّلت ثنائياً فنياً بارزاً مع الفنان الراحل محمود ياسين.