وأعلن محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، أن الشركة دفعت المبلغ قبل ثلاثة أشهر، بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وألزمت "روتانا" بالتعويض عن الأضرار الناتجة من حذف ثلاث أغنيات للفنانة من المنصات الرقمية، هي "اللي يقابل حبيبي" و"بتمنى أنساك" و"هنحتفل".
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في فبراير/شباط 2025، كما رفضت محكمة النقض في أغسطس/آب من العام نفسه طلب الشركة وقف التنفيذ، ليصبح الحكم واجب النفاذ.
وتعود الخلافات إلى عام 2019، حين وقّعت شيرين عقدًا مع "روتانا" لإنتاج ألبومين، قبل أن تتصاعد الخلافات بشأن تنفيذ بنود الاتفاق وحقوق استغلال الأغنيات، وتنتقل القضية إلى القضاء عام 2022.