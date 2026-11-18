وأعلن محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، أن الشركة دفعت المبلغ قبل ثلاثة أشهر، بعدما قضت محكمة الاقتصادية بانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وألزمت " " بالتعويض عن الأضرار الناتجة من حذف ثلاث أغنيات للفنانة من المنصات الرقمية، هي "اللي يقابل " و"بتمنى أنساك" و"هنحتفل".

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في فبراير/شباط 2025، كما رفضت محكمة النقض في أغسطس/آب من العام نفسه طلب الشركة وقف التنفيذ، ليصبح الحكم واجب النفاذ.