ونشر الشاب خالد مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، استعاد فيه أجواء الحفل، وشكر منظّميه وفريق الفيلم على الدعوة والاستقبال. كما أعرب عن اعتزازه بلقاء حلمي مجددًا، داعيًا جمهوره إلى مشاهدة العمل.
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A post shared by Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial)
A post shared by Khaled | الشاب خالد (@chebkhaledofficial)
ويقدّم "حدوتة" أحمد حلمي بدور رجل في الأربعين يفقد ذاكرته، ويعجز عن تذكّر المكان الذي أخفى فيه شاهدًا اختطفه. ومع استعانته بأخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، يخوض رحلة لاستعادة ذاكرته تكشف محطات من ماضيه، في إطار يجمع الكوميديا والتشويق.
ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، ورحمة أحمد، وخالد الصاوي، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وعمر شريف، وهو من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب الجمهور، بعدما بدا فيه الأمير هاري وهو يدفع زوجته ميغان ماركل ويُبعد ابنتهما عنها.
في لقاء مع الزميل صلاح الخال خلال افتتاح العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة اللبنانية ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"للمزيد تابعوا التقرير
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