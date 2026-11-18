ونشر الشاب مقطع فيديو عبر حسابه على " "، استعاد فيه أجواء الحفل، وشكر منظّميه وفريق الفيلم على الدعوة والاستقبال. كما أعرب عن اعتزازه بلقاء حلمي مجددًا، داعيًا جمهوره إلى مشاهدة العمل.

ويقدّم "حدوتة" حلمي بدور رجل في الأربعين يفقد ذاكرته، ويعجز عن تذكّر المكان الذي أخفى فيه شاهدًا اختطفه. ومع استعانته بأخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، يخوض رحلة لاستعادة ذاكرته تكشف محطات من ماضيه، في إطار يجمع الكوميديا والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، ورحمة أحمد، وخالد الصاوي، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وعمر شريف، وهو من تأليف أحمد وإخراج مازن أشرف.