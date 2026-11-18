وأثار المقطع تفاعلاً بين متابعي الفنانة الخليجية، الذين أشادوا بمهارة حنين واقترح بعضهم أن ترافق والدتها في إحدى حفلاتها المقبلة.
وفي الفيديو، أظهرت حنين قدرتها على مجاراة إيقاع الأغنية، فيما عبّرت نوال عن إعجابها بأداء ابنتها وفخرها بها بكلمات عفوية باللهجة الخليجية، فكتبت "يمه شحلات بنتي.. برافو يا روحي".
وانضمّ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، إلى المتفاعلين مع المقطع، ووجّه رسالة إلى نوال وابنتها كتب فيها "الله يحفظها ويحفظك ويبلغ فيها أعلى المراتب"، لتردّ عليه الفنانة قائلةً "آمين ويبارك لك بعيالك".
وامتدّ تفاعل الجمهور إلى طرح فكرة ظهور الأم وابنتها معاً على المسرح، إذ اقترح عدد من المتابعين أن تتولّى حنين العزف على الدرامز خلال إحدى أغنيات نوال في حفل مقبل، بعدما لفت أداؤها في الفيديو انتباههم إلى موهبتها.
يمه شحلات بنتي
برافو يا روحي 🤍🤍🤍🤍🤍 https://t.co/VbC4ZGCHf8— نوال (@nawalofficial0) November 18, 2026
يمه شحلات بنتي
برافو يا روحي 🤍🤍🤍🤍🤍 https://t.co/VbC4ZGCHf8
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب الجمهور، بعدما بدا فيه الأمير هاري وهو يدفع زوجته ميغان ماركل ويُبعد ابنتهما عنها.
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