لقطات مؤثرة لـ اليوتيوبر السوري زياد ابو شعر وزوجته سارة ملص داخل غرفة الولادة

غلبت دموع الفرح اليوتيوبر ملص وزوجها صانع المحتوى زياد عند لقائهما الأول بطفلهما "عمر"، في مقطع فيديو تصدّر منصات التواصل الاجتماعي. ووثّقت اللقطات لحظة استقبال الزوجين مولودهما الأول بعد نحو ثماني الزواج، وسط فرحة أفراد العائلة بقدومه بخير وسلامة.



وأظهر المقطع وزياد وهما يجهشان بالبكاء لدى رؤية طفلهما، فيما بدا التأثّر واضحاً على وجوه الأهل الذين حضروا لاستقباله. ومع انتشار الفيديو، تفاعل متابعو مع ردّة فعلهما، وتوالت رسائل التهنئة لهما بقدوم مولودهما الأول.

وكانت سارة قد أنجبت طفلها يوم الثلاثاء، 3 تشرين الثاني 2026. وأعلن الزوجان خبر الولادة عبر مجموعة من الصور على حسابيهما في " "، كشفا من خلالها أنهما اختارا لمولودهما اسم "عمر". وبعد إعلان الخبر بالصور، أتاح الفيديو للمتابعين مشاهدة اللحظة التي التقى فيها الزوجان بطفلهما للمرة الأولى، بحضور أفراد العائلة.

وجاء إعلان الولادة بعد أشهر من مشاركة سارة وزياد خبر الحمل مع جمهورهما. وكان الثنائي قد تزوّج عام 2018، وأعلن هذا العام أنه ينتظر طفله الأول، قبل أن يعود ويشارك متابعيه صور المولود ومشاهد من استقباله.