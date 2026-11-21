وتتحدث عن عُرض عليها في ، وتعبّر عن موقفها من .

وتأخذ الحلقة منحى إنسانيًا مع شهادة شقيقة إحدى ضحايا انفجار مرفأ ، وقصة أم فقدت حضانة توأمها، وشاب لبناني مكتوم القيد. كما تقبّل الكيك الكوفية على ، وتصغي إلى تجارب عن التنمّر والفقد، من بينها شهادة مراسلة "الجديد" صفا مرزوق عن رحيل والدها.