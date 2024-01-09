بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!

ولمعرفة السر، بحسب ما نقلت "العربيةزنت" وراء ذلك وضع هولبروك كاميرا للرؤية الليلية على طاولة عمله لمعرفة ما كان يحدث، حيث وثقت لقطات ولا في الخيال تذكرنا بفيلم الرسوم المتحركة "راتاتوي" لعام 2007.

فقد كشف الرجل البالغ من العمر 75 عاماً أنه لاحظ بداية بعض الطعام الذي كان يضعه للطيور ينتهي به الأمر في بعض الأحذية القديمة التي كان يخزنها في السقيفة، لذلك قام بإعداد كاميرا لمعرفة السر.

وأظهرت لقطات للرؤية الليلية فأراً وهو يجمع الفلين والمسامير غيرها من الأشياء الصغيرة، ويضعها في صينية على طاولة عمل هولبروك، بحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان".

في موازاة ذلك جرب هولبروك أن يترك أشياء مختلفة لمعرفة ما إذا كان الفأر يمكنه رفعها، لكن الفأر لم يخيب آماله، بل شوهد وهو يحمل أربطة كابل إلى الوعاء.

وقال هولبروك: "لم أصدق الأمر عندما رأيت أن الفأر كان يرتب أغراضه"، مضيفاً ان الفأر رتب الأشياء التي تركها خارج الصندوق وأعادها إلى مكانها بحلول الصباح، مشيراً إلى أنه فعل ذلك 99 مرة من أصل 100 طوال الليل.

وكانت حادثة مماثلة وقعت في عام 2019، عندما أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع فأراً يخزن أشياء في سقيفة رجل يسكن بالقرب من منطقة بريستول.